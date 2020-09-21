Кардаш`ян запланувала розлучення з Вестом – ЗМІ

Американська телезірка та модель Кім Кардаш`ян запланувала розлучення з чоловіком, репером Каньє Вестом.

Про це повідомляє видання Page Six із посиланням на анонімне джерело, близьке до пари. За словами чоловіка, Кардаш`ян хоче розлучитися з Вестом через його слова про їхню доньку Норт і виступи проти абортів.

"Розлучення вже сплановане, але вона чекає, поки у нього закінчиться маніакальний епізод", – сказав інсайдер, маючи на увазі біполярний розлад репера.

Каньє Вест і Кім Кардаш`ян. Page Six

Нагадаємо, у ЗМІ почали поширювати чутки про розлучення пари після того, як Вест заявив, що раніше просив свою дружину зробити аборт, коли вона була вагітна їхньою першою дитиною – донькою Норт. Пізніше репер звинуватив Кім та її сім'ю в тому, що його хотіли закрити в психлікарні, а слідом зізнався, що вже два роки намагається розлучитися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 15 липня 2020 року Каньє Вест подав заявку на реєстрацію кандидатом у президенти США. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він ухвалив через загострення психічного розладу.