Кардаш`ян вперше заговорила про психічні проблеми Каньє Веста

Американська телезірка Кім Кардаш`ян вперше публічно розповіла про психічні проблеми свого чоловіка Каньє Веста, який балотується в президенти США.

Так, за словами знаменитості, у репера дійсно біполярний розлад, однак зараз вона не може йому допомогти, тому що насильно лікувати чоловіка не дозволяє закон. Про це Кардаш`ян заявила у своїх Instagram-сторіз (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

"Як багато хто з вас знає, у Каньє біполярний розлад. Кожен, хто страждає від цього захворювання або любить людину з цим розладом, знає, наскільки неймовірно складно і болісно її розуміти. Я ніколи не говорила публічно про те, як хвороба Каньє відбивається на нашому сімейному житті, тому що мені важливо максимально захищати наших дітей. До того ж я ціную право людини на конфіденційність, коли мова йде про його здоров'я. Але сьогодні я відчуваю, що повинна висловити свою позицію – в першу чергу, через всі стереотипи та непорозуміння про психічне здоров'я... Ті, хто розуміють, що таке психічне захворювання, знають, що коли у людини, тим більше повнолітньої, активується хвороба, її сім'я, на жаль, безсила. Люди, які не розуміють, про що мова, можуть бути дуже критично й осудливо налаштовані, не розуміючи, що поки людина сама не захоче отримати допомогу, їй не зможуть її надати, як би сильно сім'я і близькі не намагалися це зробити", – заявила Кім.

Кардаш`ян публічно заявила про психологічні проблеми Каньє Веста (Instagram Кім Кардаш`ян)

Вона також зазначила, що Вест піддається критиці, адже є публічною персоною і його дії викликають сильні емоції та реакцію. Однак Кардаш`ян уточнила, що слова її чоловіка не завжди співвідносяться з його намірами й попросила більшого співчуття та розуміння від громадськості.

Instagram Кім Кардаш`ян

Instagram Кім Кардаш`ян

Instagram Кім Кардаш`ян

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Dест подав заявку на реєстрацію кандидатом в президенти США 15 липня. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він прийняв через загострення психічного розладу.