Кардаш'ян у сексуальній сукні показала фото зі святкування 40-річчя

Американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян нещодавно відсвяткувала своє 40-річчя.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію знімків зі святкування ювілею.

На честь круглої дати рідні Кардаш'ян організували грандіозну вечірку-сюрприз: вони відтворили 16-й день народження зірки. Іменинницю чекала така ж машина з такими ж кульками і аналогічним тортом, як і 24 роки тому.

Сім'я Кардашьян влаштувала їй вечірку в стилі ретро.

Кім Кардашьян показала, як відсвяткувала 40-річчя.

Крім того, рідні також підготували відео, де зібрали кадри з усіх днів народження Кардаш'ян і відтворили кожне свято.

"Ви знаєте, я сентиментальна людина, і ця вечірка була найособливішою. Вони відтворили всі мої особливі дні народження протягом всього мого життя, переглядаючи всі наші старі домашні відео", – написала зірка в Instagram.

Рідні підготували відео, де зібрали кадри з усіх днів народження Кім Кардашьян.

Кім Кардашьян показала пишні груди на вечірці у відвертій сукні.

Кардашьян опублікувала серію знімків із святкування ювілею.

Рідні Кардашьян організували грандіозну вечірку-сюрприз.

Фото із святкування 40-річчя Кардашьян показала в Instagram.

Кардашьян вибрала для вечірки сексуальне плаття.

Для святкування свого 40-річчя Кардаш'ян обрала сексуальну золотисту сукню з паєтками, яке підкреслило пишне декольте зірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Кардашьян засвітила пишні форми у відвертому купальнику.