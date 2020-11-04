Кардаш'ян продала свій особняк за 15,5 млн доларів. Фото

Американська телезірка та бізнесвумен Хлої Кардаш'ян продала свій будинок в Калабасасі в окрузі Лос-Анджелес.

Його загальна вартість склала 15,5 мільйона доларів, пише "People" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, особняк неодноразово фігурував у якості декорації в телешоу "Сімейство Кардаш'ян". Фотографії будинку Хлої опублікувала кілька років тому на обкладинці журналу "Architectural Digest".

Хлої Кардаш'ян продала свій особняк "People"

Хлої Кардаш'ян продала свій будинок за 15,5 млн доларів "People"

Хлої Кардаш'ян продала свій особняк за 15,5 млн доларів "People"

Відомо, що шість років тому молодша сестра Кім Кардаш'ян купила даний будинок за 7,2 мільйона доларів у його попереднього власника Джастіна Бібера.

Кардаш'ян продала свій особняк "People"

Кардаш'ян продала свій величезний особняк "People"

Кардаш'ян продала шикарний особняк "People"

Раніше особняк належав Ніколь Мерфі колишній дружині актора Едді Мерфі.

Хлої Кардаш'ян продала шикарний особняк за 15,5 млн доларів "People"

Хлої Кардаш'ян продала свій особняк "People"

Хлої Кардаш'ян продала свій особняк "People"

Кардаш'ян продала шикарний особняк "People"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хлої Кардаш'ян перехворіла коронавірусом. 36-річна знаменитість отримала позитивний ПЛР-тест на COVID-19 ще в березні.