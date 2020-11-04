Кардаш'ян продала свій особняк за 15,5 млн доларів. Фото

Американська телезірка та бізнесвумен Хлої Кардаш'ян продала свій будинок в Калабасасі в окрузі Лос-Анджелес.

Його загальна вартість склала 15,5 мільйона доларів, пише "People" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, особняк неодноразово фігурував у якості декорації в телешоу "Сімейство Кардаш'ян". Фотографії будинку Хлої опублікувала кілька років тому на обкладинці журналу "Architectural Digest".

Відомо, що шість років тому молодша сестра Кім Кардаш'ян купила даний будинок за 7,2 мільйона доларів у його попереднього власника Джастіна Бібера.

Раніше особняк належав Ніколь Мерфі колишній дружині актора Едді Мерфі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хлої Кардаш'ян перехворіла коронавірусом. 36-річна знаменитість отримала позитивний ПЛР-тест на COVID-19 ще в березні.