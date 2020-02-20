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20 лютого • оновлено в 15:59
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Кардаш`ян-молодша показала голі груди на камеру: пікантні фото

3.1т
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Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш`ян Кендалл Дженнер оголила груди під час провокаційної фотосесії.

Так, зірка стала героїнею свіжого номера журналу Garage Magazine й опублікувала відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на обкладинці номера Кендалл постала топлес, прикриваючи груди руками. Образ моделі доповнили незвичайні пластинки на носі та розпущене довге волосся.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: instagram/kendalljenner

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Крім того, на інших фото Дженнер позувала в рожевому піджаку на голе тіло і висячи на шкіряній гойдалці.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: instagram/kendalljenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дженнер опублікувала знімок, на якому позувала в спокусливій білизні білого кольору, продемонструвавши "п'яту точку". Фанати були в захваті.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Кендалл Дженнер
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