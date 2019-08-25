Кардаш'ян і Дженнер блиснули пишними формами у відвертій фотосесії

Знамениті сестри Кім Кардаш'ян і Кайлі Дженнер знялися в пікантній фотосесії в рамках реклами власної парфюмерної лінійки Kylie Jenner x KKW Fragrance.

Результатами роботи світські левиці поділилися на своїх сторінках в Instagram, викликавши ажіотаж в мережі яскравими образами і макіяжем.

На одному з останніх фото сестри позували в латексних коротких топах і блискучих штанах, які підкреслюють пишні форми зірок. Образ доповнював яскравий різнокольоровий макіяж, на який зважиться не кожна дівчина.

Кардаш'ян і Дженнер у відвертій фотосесії instagram / kimkardashian

За пару днів до цього Кім поділилася фотографією, на якій вони з Кайлі позують в оригінальних комбінезонах. Однак шанувальники звернули увагу не на пишні стегна дівчат, а на невдалий фотошоп – у кожної було по шість пальців на ногах. У відповідь на серію насмішок Кардаш'ян і Дженнер заявили, що це всього лише оптична ілюзія.

Користувачі помітили по шість пальців на ногах Кім і Кайлі instagram / kimkardashian

Кардаш'ян і Дженнер в рамках рекламної кампанії instagram / kimkardashian

Дженнер показала непристойний жест instagram / kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім поділилася знімком, на якому позувала у відвертому топі, який ледь стримував груди.

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