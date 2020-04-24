Карауловій з "Фабрики" та 5sta Family – 32: куди зникла зірка 2000-х

Популярна російська співачка Юліанна Караулова 24 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 32 роки.

Караулова відома як учасниця "Фабрики зірок – 5", а також як солістка популярної групи 5sta Family. У день народження артистки OBOZREVATEL з'ясовував, куди останнім часом зникла співачка і як вона виглядає зараз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юліанна Караулова instagram.com/yulianna_karaulova

Юліанна Караулова народилася 24 квітня 1988 року в Москві. У 2003-му вона посіла друге місце на конкурсі підліткового журналу Yes! "Обличчя року". Незабаром після цього Юліанна стала однією з учасниць музичного гурту Yes.

У 2004 році Караулова потрапила до "Фабрики зірок 5" під керівництвом Алли Пугачової. У конкурсі артистка зуміла дійти до фіналу.

Після "Фабрики" Юліанна стала учасницею групи Максима Фадєєва "Нецке", в складі якої записала пісні "Я джокер кину на стіл" і "Я потрапила в сіті".

У 2011 році після відходу співачки Лої Юліанна Караулова стала солісткою групи 5sta Family. За чотири роки її перебування в групі 5sta Family запам'яталася хітами "Разом ми", "Буду з тобою", "Моя мелодія" та іншими.

Юліанна Караулова Peopletalk

У 2015 році Юліанна почала сольну кар'єру. Вона випустила такі хіти, як "Ти не такий", "Не вірю", "Аріведерчі". У березні 2020 року відбулася прем'єра синглу "Градуси".

Ось як зараз виглядає співачка:

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