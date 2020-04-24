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24 квітня • оновлено в 06:23
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Карауловій з "Фабрики" та 5sta Family – 32: куди зникла зірка 2000-х

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Популярна російська співачка Юліанна Караулова 24 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 32 роки.

Караулова відома як учасниця "Фабрики зірок – 5", а також як солістка популярної групи 5sta Family. У день народження артистки OBOZREVATEL з'ясовував, куди останнім часом зникла співачка і як вона виглядає зараз (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юліанна Караулова

Юліанна Караулова

instagram.com/yulianna_karaulova

Юліанна Караулова народилася 24 квітня 1988 року в Москві. У 2003-му вона посіла друге місце на конкурсі підліткового журналу Yes! "Обличчя року". Незабаром після цього Юліанна стала однією з учасниць музичного гурту Yes.

У 2004 році Караулова потрапила до "Фабрики зірок 5" під керівництвом Алли Пугачової. У конкурсі артистка зуміла дійти до фіналу.

Після "Фабрики" Юліанна стала учасницею групи Максима Фадєєва "Нецке", в складі якої записала пісні "Я джокер кину на стіл" і "Я потрапила в сіті".

У 2011 році після відходу співачки Лої Юліанна Караулова стала солісткою групи 5sta Family. За чотири роки її перебування в групі 5sta Family запам'яталася хітами "Разом ми", "Буду з тобою", "Моя мелодія" та іншими.

Юліанна Караулова

Юліанна Караулова

Peopletalk

У 2015 році Юліанна почала сольну кар'єру. Вона випустила такі хіти, як "Ти не такий", "Не вірю", "Аріведерчі". У березні 2020 року відбулася прем'єра синглу "Градуси".

Ось як зараз виглядає співачка:

Прийшов час розповісти світу про свої кулінарні таланти 😋⠀ ⠀ Ви мене вже кілька разів в коментарях питали про улюблених рецептах. У Сторіс я часто викладаю процеси приготування і результати моєї кулінарної діяльність. Прийшов час для цілого великого посту!)) ⠀ ⠀ Майже 80% того, що я їм, я готую в мультішефе. @bork_com, це мій порятунок! Мені колись порадила її подруга, і тепер цей мультішеф (мого звуть Анатолій 🙄, я так вирішила) мій найкращий друган на кухні. Реально моя "кулінарна" життя після знайомства з Анатолієм розділилася на "до" і "після". ⠀ ⠀ По-перше, все зручно запускається через додаток на телефоні. Там же більше 100 рецептів з покроковими фото-інструкціями (ось і відповідь на питання звідки у мене стільки рецептів і таке розмаїття страв!). ⠀ По-друге, там є функція відкладеного старту. Ви можете з вечора засипати всі інгредієнти, і з ранку, прокинувшись, відразу ж покуштувати гарячу смачну кашу, наприклад. ⠀ ⠀ По-третє ... каші! Ніхто не готує каші (включаючи гречану 🙄) смачніше, ніж цей малюк! Вони ідеально розсипчасті, завдяки чаші з додаванням чавуну. Вам не треба стояти над каструлею, щоб, наприклад, молоко не втекло – можна паралельно займатися своїми справами. Всі пропорції інгредієнтів вам підкаже додаток або ж дисплей. ⠀ ⠀ Ну, і доб'ю вас, господині 😂 Є не тільки стандартні для всіх режими "Гасіння", "Варка", "Жарка" (сирники і м'ясо, наприклад, виходять з ідеальною скоринкою), але і повністю замінює окрему техніку програма "Духовка "і для супернежних ресторанних страв режим Sous Vide. ⠀ ⠀ Загалом, ця штука точно варто своїх грошей і полегшить вам життя. Сильно раджу!)) А в каруселі наші з Анатолієм мідії)) Як су-шеф я дозволила собі трохи вольності і трошки змінила рецепт 🤫

Допіс, Поширення Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Mood of the day 🐒

Допіс, Поширення Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Хлопців, карантин найкращий час для інвестицій в себе і саморозвитку! Відкривається ще більше освітніх он-лайн майданчиків, а частина з них ще й безкоштовна! Ось і мої улюблені @infiniti_russia совместо з @ forbes.russia запустили он-лайн проект @ontology_club з безкоштовними лекціями для саморозвитку нас, тих, хто шукає себе і спраглих знань, під час самоізоляції. Зустрічаємося там після вечері. Я буду так. Ви можете теж. Про це ніхто не дізнається 😂🤷🏼♀️😉 #keepcalmandbeInfiniti ⠀ ⠀ PS: Найсильніші річки завжди течуть в тиші! (с) Іккю Содзюн 👆🏽

Допіс, Поширення Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Субота вечір 🤫 #stayathome

Допіс, Поширення Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Завтра, 25 березня, о 19.00 я вам заспіваю і нарешті роздам подарунки! 🔥⠀ ⠀ Ті, самі, які я купила в Америці (до всіх цих історій з вірусом 😱) і обіцяла розіграти в прямому ефірі. Час нарешті таки з'явилося, як ви розумієте)) До американським сувенірів додам ще свій Мерч ☺️ Відбудеться це під час акустичного концерту у мене вдома (на гітарі – маестро @vladimirkrylov). Заспіваю ваші і мої улюблені пісні. Замовляйте музику – приймаємо заявки на треки!)) ⠀ ⠀ Дивитися можна в прямому ефірі ВК, Instagram, TikTok і Однокласників. Подарунки розіграємо серед передплатників моєї офіційної групи ВК – так що, якщо ви ще не там, терміново додавайтеся, бо подарунки класні)) Посилання можна знайти у мене в закріплених Хайлайт в шапці профілю ☝🏾⠀ ⠀ PS: а фото з промоційної кампанії # МестоПодСолнцем на @muztv (хто стежить за цим реаліті? 🙋🏼♀️), яке можна було побачити на білбордах Москви. Зразок талії до початку карантину. Можна після показувати не буду? 😂

Допіс, Поширення Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Пройшов перший стрес, пройшла стадія заперечення, народився інтерес. А що буде після ??? 👀 ⠀ ⠀ Зараз прочитала, що у Венеції стала прозорою вода в каналах. В іншому популярному серед туристів місці, яке зараз пустує, з'явилися рідкісні красиві птахи. Може планета хоче відпочити? Вона втомилася від суєти людей, вона брикає штормами і зливами, вона температурить безморозних взимку, вона струшує себе землетрусами як собака, яка втомилася або вийшла з води. ⠀ Тепер у Землі аутоімунне захворювання, і планета вибрала спосіб лікування: зібрати всіх вдома. Кожного жителя - всередину своєї країни, всередину свого будинку, ближче до рідних стін. Щоб відпочили від роботи, суєти, вічної поспіху. ⠀ Щоб згадали про своє здоров'я, про настільні ігри, про чаювання з батьками і дітьми. Щоб спекти пиріг, тісто якого вимагає п'ятигодинного уваги, замість хот-дога на бігу. Щоб дивитися, як вариться кава в турці, давно привезеної з подорожі, і неспішно пити його з красивою чашки. Домалювати картину, переписати рецепти в блокнот, пересадити квіти. ⠀ Планета заганяє нас по домівках, щоб ми навели в ньому порядок: починаючи зі своєї кімнати, продовжуючи своїми думками. Можливо тоді ми почнемо цінувати. І скоро повернемося в бажані туристичні місця, які поки відпочинуть без нас. Весна вдихне в них життя, оновить свіжим повітрям без нескінченних Селфі і сміття під ногами. І відкриє нам новий світ, який нам потрібно починати берегти вже зараз, в цю хвилину, починаючи з самих себе. ⠀ Бережіть себе і своїх близьких, дорогие мои !!! 🙏 ⠀ Це правда час перезавантажитися, ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! ✊ (с) ⠀ PS: не знаю чий це текст – мені переслали його в вотсапе. Автор, знайдися! Дуже зворушило 😍⠀ ⠀ 📸: @kateheifitz

Допіс, Поширення Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Як показує мій власний досвід – яким буде рік абсолютно не залежить від того, в чому ви його зустрінете. А ось хороша компанія і, як наслідок, відмінний настрій це точно багатообіцяючий початок)) В обіймах красуні і розумниці @olololnew вірити в те, що все вийде і буде навіть краще, ніж просто добре, легко і приємно)) ⠀ PS: але я на всякий випадок все-таки наряджуся 😂 в чому там треба зустрічати, щоб все Топчик було? Хто-небудь в курсі?))

Допіс, Поширення Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилася зірка фільмів "Сестри" та "Стиляги" Оксана Акіньшина та де вона зараз.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Блог шоубіз
Місце
Росія
Теги
Новини Росії день народження зірки музика люди шоу-бизнес шоу
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