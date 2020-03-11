Карантин у Києві: столичні театри розповіли, як будуть працювати в цей час

У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. Столичні театри продовжують працювати і не отримували офіційних розпоряджень про припинення або обмеження роботи.

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка в разі закриття на карантин буде шукати альтернативні методи роботи. Про це повідомляє ТСН.

international.agi.it

Київський національний академічний Молодий театр обіцяє повернути гроші за квитки. Театр "Золоті ворота" сподівається, що обмеження торкнуться аудиторій на понад 200 осіб і вони продовжать роботу.

"Офіційного листа ми поки не отримали. Якщо буде обмеження, ми готові закритися. І все ж сподіваємося, що обмеження стосуватимуться залів на 200 осіб і більше, а у нас зал на 60 глядачів. Тому ми можемо продовжити роботу", - зазначили в театрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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