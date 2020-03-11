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11 березня • оновлено в 18:44
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Карантин у Києві: столичні театри розповіли, як будуть працювати в цей час

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У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. Столичні театри продовжують працювати і не отримували офіційних розпоряджень про припинення або обмеження роботи.

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка в разі закриття на карантин буде шукати альтернативні методи роботи. Про це повідомляє ТСН.

Карантин у Києві: столичні театри розповіли, як будуть працювати в цей час

international.agi.it

Київський національний академічний Молодий театр обіцяє повернути гроші за квитки. Театр "Золоті ворота" сподівається, що обмеження торкнуться аудиторій на понад 200 осіб і вони продовжать роботу.

"Офіційного листа ми поки не отримали. Якщо буде обмеження, ми готові закритися. І все ж сподіваємося, що обмеження стосуватимуться залів на 200 осіб і більше, а у нас зал на 60 глядачів. Тому ми можемо продовжити роботу", - зазначили в театрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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