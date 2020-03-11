Карантин у Києві: столичні театри розповіли, як будуть працювати в цей час

У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. Столичні театри продовжують працювати і не отримували офіційних розпоряджень про припинення або обмеження роботи.
Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка в разі закриття на карантин буде шукати альтернативні методи роботи. Про це повідомляє ТСН.
international.agi.it
Київський національний академічний Молодий театр обіцяє повернути гроші за квитки. Театр "Золоті ворота" сподівається, що обмеження торкнуться аудиторій на понад 200 осіб і вони продовжать роботу.
"Офіційного листа ми поки не отримали. Якщо буде обмеження, ми готові закритися. І все ж сподіваємося, що обмеження стосуватимуться залів на 200 осіб і більше, а у нас зал на 60 глядачів. Тому ми можемо продовжити роботу", - зазначили в театрі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
З'явилася інформація, що Кабінет міністрів на засіданні 11 березня розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.
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