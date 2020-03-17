Карантин через коронавірус: як його проводять зірки шоубізнесу

У зв'язку з введенням карантину, багато артистів змушені сидіти вдома. Вони діляться в соціальних мережах тим, як проводять свій час, а також дають рекомендації своїм шанувальникам.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як зірки проводять карантин.
Українська співачка Настя Каменських поділилася своїм відео-блогом з Мексики і порекомендувала своїм прихильникам не піддаватися зневірі.
Давайте налаштуємося на хороше? Як часто у вас не вистачало часу на відпочинок і на "просто полежати на дивані"? Ось я вже й не пам'ятаю, коли у мене така можливість була в останній раз 🙈 ⠀ А зараз - з'явилася, тому пропоную не піддаватися зневірі, а, наприклад, подивитися щось на YouTube. ⠀ Я, ось, приготувала для вас другу серію мого влоги з Мексики 🌴 ☀️ ⠀ Випуск вийшов дуже великими і насиченим: я розповіла про свої головні б'юті Лайфхак, улюблених засобах по догляду за собою, а ще показала, з яких ритуалів і спортивних вправ я обов'язково починаю свій ранок відпочинку 🏃🏼♀️ ⠀ Переходьте за посиланням в Сторіс і пишіть в коментарях тут і під відео на YouTube, який момент вам сподобався найбільше! ⠀ Amoramoramor ❤️ @realpotap
Рената Литвинова повідомила про те, як важливо пити воду
"Потрібно пити гарячу воду. Курці рідше заражаються. Треба не вдихати повітря, коли поруч хтось кашлянув. Я, якщо чесно, купила 8 пляшок горілки для дезінфекції в усі рукава, іноді натягую одноразові рукавички, і все протираю спиртовими серветками - починається якась нове життя - дуже схоже на "колись в молодості" - але мене це тільки зміцнює" , - написала вона.
Слава Камінська заявила, що вже встигла купити крупи.
"Я не боягуз, але крупи накупила, а якщо без жартів, то бережи себе сам! Плани на вечір подивитися фільм "Зараження" 2011 року та "Сімпсони в кіно" і ви гляньте! І ще ми всіх переможемо! Оберігатися в даний період часу потрібно особливим способом! Не лінуйтеся, бережіть себе і близьких", - написала вона.
Влад Топалов вирішив не виходити з дому без маски.
Ведучий Андрій Бєдняков показав, як розважається будинку під час карантину.
Йшов п'ятий день карантину 😷 It was the fifth day of the quarantine 🤦🏻♂️ #StayAtHome #coronavirus
Співачка Тіна Кароль також приміряла маску.
Фотограф Соня Плакидюк показала, як проводить карантин.
"Ну що, пупсики, більше відмазка "не було часу" не працює. Настав прекрасний час: генеральних прибирань, цілодобового самомасажу щічок і д*пок, недочитаних книг. У кого ще якісь корисні плани на карантин?", - написала дівчина.
Ну що, пупсики, більше отмаза "не було часу" не работает😂 ⠀ Настав прекрасний час: 👌🏻генеральнейшіх прибирань 👌🏻круглосуточного самомасажу щічок і жопок 👌🏻недочітанних книг (саме час таки дочесть книгу "прокрастинація", яку безуспішно вожу за собою в усі відрядження року 2😂 ⠀ у кого ще якісь корисні плани на карантин? 🤡 # хронікікарантіна
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.
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