Карантин через коронавірус: як його проводять зірки шоубізнесу

У зв'язку з введенням карантину, багато артистів змушені сидіти вдома. Вони діляться в соціальних мережах тим, як проводять свій час, а також дають рекомендації своїм шанувальникам.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як зірки проводять карантин.

Українська співачка Настя Каменських поділилася своїм відео-блогом з Мексики і порекомендувала своїм прихильникам не піддаватися зневірі.

Рената Литвинова повідомила про те, як важливо пити воду

"Потрібно пити гарячу воду. Курці рідше заражаються. Треба не вдихати повітря, коли поруч хтось кашлянув. Я, якщо чесно, купила 8 пляшок горілки для дезінфекції в усі рукава, іноді натягую одноразові рукавички, і все протираю спиртовими серветками - починається якась нове життя - дуже схоже на "колись в молодості" - але мене це тільки зміцнює" , - написала вона.

Слава Камінська заявила, що вже встигла купити крупи.

"Я не боягуз, але крупи накупила, а якщо без жартів, то бережи себе сам! Плани на вечір подивитися фільм "Зараження" 2011 року та "Сімпсони в кіно" і ви гляньте! І ще ми всіх переможемо! Оберігатися в даний період часу потрібно особливим способом! Не лінуйтеся, бережіть себе і близьких", - написала вона.

Влад Топалов вирішив не виходити з дому без маски.

Ведучий Андрій Бєдняков показав, як розважається будинку під час карантину.

Співачка Тіна Кароль також приміряла маску.

Фотограф Соня Плакидюк показала, як проводить карантин.

"Ну що, пупсики, більше відмазка "не було часу" не працює. Настав прекрасний час: генеральних прибирань, цілодобового самомасажу щічок і д*пок, недочитаних книг. У кого ще якісь корисні плани на карантин?", - написала дівчина.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.

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