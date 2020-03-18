"Ср*ний лицемір!" У мережі жорстко засудили репера з РФ за слова про Крим

У мережі жорстко відреагували на слова соліста реп-гурта Anacondaz Сергій Карамушкіна про те, що "Росія віджала Крим".

Так, відповідну заяву він зробив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. За словами користувачів, Карамушкін "ср*ний лицемір" і якби гурт міг гастролювати в Україні, то він би не застосовувала термін "віджали".

Сергій Карамушкін Скріншот з відео

"Чекаю від них пісні про анексію Техасу і співчуття Мексиці. Інакше ср*ні лицеміри", "Погано, що Крим віджали, в'їзд гурта в Україну заборонений, а це означає, що концерти неможливі. Як стригти бабло на квартиру в Москві? Якби Крим віджали, але гурт міг гастролювати, то можливо б він не застосовував термін "віджали", "Вам не здається, що х**сити країну стало модно?" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний російський репер Роман Худяков, більш відомий під сценічним псевдонімом Loqiemean, жорстко висловився про президента РФ Володимира Путіна.

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