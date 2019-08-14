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Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

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Одна з найвисокооплачуваніших британських моделей і актриса Кара Делевінь знялася абсолютно голою для модного журналу Marie Claire.

Відповідні знімки, на яких зірка позує без одягу на шкіряному дивані, оприлюднено в Instagram глянцю.

На інших фотографіях Делевінь постала у прозорій сукні, чуттєво позуючи на камеру на тлі моря.

Гола Делевінь

Гола Делевінь

instagram /marieclairemag

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"Вся ідея гендеру вже давно себе дискредитувала. Особисто я відчуваю себе настільки ж чоловіком, наскільки й жінкою", – сказала вона в інтерв'ю, фраза з якого також представлена в Instagram Marie Claire.

Делевінь для Marie Claire

Делевінь для Marie Claire

instagram /marieclairemag

Кара Делевінь для Marie Claire

Кара Делевінь для Marie Claire

instagram /marieclairemag

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Делевінь прикрасила обкладинку відомого глянсового журналу Vogue, знявшись в пікантній фотосесії.

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Особа
Кара Делевінь
Теги
фотосессія Мода Краса шоу-бизнес
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