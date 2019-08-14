Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

Одна з найвисокооплачуваніших британських моделей і актриса Кара Делевінь знялася абсолютно голою для модного журналу Marie Claire.
Відповідні знімки, на яких зірка позує без одягу на шкіряному дивані, оприлюднено в Instagram глянцю.
На інших фотографіях Делевінь постала у прозорій сукні, чуттєво позуючи на камеру на тлі моря.
Гола Делевінь
instagram /marieclairemag
"Вся ідея гендеру вже давно себе дискредитувала. Особисто я відчуваю себе настільки ж чоловіком, наскільки й жінкою", – сказала вона в інтерв'ю, фраза з якого також представлена в Instagram Marie Claire.
Делевінь для Marie Claire
instagram /marieclairemag
Кара Делевінь для Marie Claire
instagram /marieclairemag
Get to know @_emmachamberlain in The Obsession Issue. We explore the world of paid leave for female athletes and share 25 beauty products you'll love forever. Visit the link to read Cara Delevingne's candid interview and learn why she has side -by-side toilets.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Делевінь прикрасила обкладинку відомого глянсового журналу Vogue, знявшись в пікантній фотосесії.
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