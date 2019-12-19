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19 грудня • оновлено в 17:48
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Повністю голі у ванній: Кара Делевінь показала пікантне фото зі своєю дівчиною

2.9т
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Британська топ-модель та відома актриса Кара Делевінь поділилася пікантним фото зі своєю коханою Ешлі Бенсон і привітала її з днем народження.

Так, знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому дівчата постали повністю голими у ванні, ніжно цілуючи один одного.

Ешлі Бенсон і Кара Делевінь

Ешлі Бенсон і Кара Делевінь

Фото: hellomagazine.com

"З днем народження, Ешлі! Я можу сказати так багато, але найбільше я люблю і ціную те, що мені це не потрібно. Тому що ти і так знаєш все, і тільки це має значення. Тільки ти і я, кохана. Це моя зона спокою. Ти дозволила мені бути дурною, дикою, але залишила мене вільною та цікавою. Мені здається, я знаю тебе все життя. Я люблю тебе без слів", — написала Кара.

Кара Делевінь і Ешлі Бенсон

Кара Делевінь і Ешлі Бенсон

Фото: instagram/caradelevingne

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Зазначимо, що користувачам мережі фото дуже сподобалися. Також вони взялися писати привітання.

"Які милі", "З днем народження, Ешлі. Відсвяткуй цей день!", "Це наймиліше фото, яке я коли-небудь бачила", "З днем народження твою прекрасну дівчину", — написали люди.

Повністю голі у ванній: Кара Делевінь показала пікантне фото зі своєю дівчиною
Повністю голі у ванній: Кара Делевінь показала пікантне фото зі своєю дівчиною
Повністю голі у ванній: Кара Делевінь показала пікантне фото зі своєю дівчиною
Повністю голі у ванній: Кара Делевінь показала пікантне фото зі своєю дівчиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кара Делевінь поділилася з шанувальниками пікантним фото. На ньому модель позувала з довгими локонами й без білизни.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Кара Делевінь
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