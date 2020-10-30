Каннський кінофестиваль розстелив чорну килимову доріжку в пам'ять про жертв теракту в Ніцці

На закритті спеціального заходу Каннського кінофестивалю розстелили чорну килимову доріжку в пам'ять про жертв теракту в Ніцці. Гості фестивалю вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Так, за словами організаторів фестивалю, такий вчинок символізує їхній протест проти тероризму. Про це вони повідомили в офіційному Twitter-акаунті Festival de Cannes.

"Спеціальна програма на сьогодні закінчена: чорна килимова доріжка з'явилася на сходах в пам'ять про жертв нападу в Ніцці. Вона символізує наш протест проти тероризму", – повідомили організатори фестивалю.

На кінофестивалі в Каннах розстелили чорну килимову доріжку

До речі, мер Канн Давид Ліснар назвав теракти "огидним нападом ісламістів". За його словами, зараз йде боротьба за цивілізацію, у якій потрібно захистити Францію та її цінності.

У 2020 році 73-й Каннський кінофестиваль проходив з 27 по 29 жовтня. Захід відбувся в спеціальному форматі через пандемію коронавірусу. На фестивалі представили чотири фільми з програми 2020 року, короткий метр й роботи молодих режисерів в рамках програми Cinéfondation.

Twitter-акаунт Festival de Cannes

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