Каннський кінофестиваль розстелив чорну килимову доріжку в пам'ять про жертв теракту в Ніцці
На закритті спеціального заходу Каннського кінофестивалю розстелили чорну килимову доріжку в пам'ять про жертв теракту в Ніцці. Гості фестивалю вшанували загиблих хвилиною мовчання.
Так, за словами організаторів фестивалю, такий вчинок символізує їхній протест проти тероризму. Про це вони повідомили в офіційному Twitter-акаунті Festival de Cannes.
"Спеціальна програма на сьогодні закінчена: чорна килимова доріжка з'явилася на сходах в пам'ять про жертв нападу в Ніцці. Вона символізує наш протест проти тероризму", – повідомили організатори фестивалю.
До речі, мер Канн Давид Ліснар назвав теракти "огидним нападом ісламістів". За його словами, зараз йде боротьба за цивілізацію, у якій потрібно захистити Францію та її цінності.
У 2020 році 73-й Каннський кінофестиваль проходив з 27 по 29 жовтня. Захід відбувся в спеціальному форматі через пандемію коронавірусу. На фестивалі представили чотири фільми з програми 2020 року, короткий метр й роботи молодих режисерів в рамках програми Cinéfondation.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У французькому місті Ніцца 29 жовтня чоловік із ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули просто всередині церкви Нотр-Дам.
Нападник, який вбив людей у базиліці Нотр-Дам у французькій Ніцці, кричав ісламістські гасла. Його затримали.
Через декілька годин після теракту в Ніцці спроби нападу ісламістів було здійснено і в Авіньйоні (зловмисника застрелили), Ліоні, а також у французькому консульстві в місті Джидда Саудівської Аравії.