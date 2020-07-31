Каньє Веста піймали на шахрайстві через вибори в США

Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, підробив 600 підписів, щоб взяти участь у виборчій кампанії.

Так, щоб увійти музиканту до виборчого бюлетеня штату Нью-Джерс, потрібно було подати петицію, і зібрати мінімум 800 підписів виборців, повідомляє видання Politico.

Йому вдалося їх зібрати, проте адвокат з виборчого права Скотт Салмон виявив, що 600 підписів виявилися підробленими. За його словами, вони всі записані майже однаковим почерком, який може належати одній людині.

600 підписів записані майже однаковим почерком Twitter @MattFriedmanNJ

Салмон подав клопотання у відділ виборчого штату, де Вест залишав петицію. Фальсифікація підписів може поставити під сумнів правомірність участі Каньє у президентській кампанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Вест подав заявку на реєстрацію кандидатом у президенти США 15 липня. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він прийняв через загострення психічного розладу. Згодом репер звинуватив дружину Кім Кардаш'ян та її маму Кріс Дженнер у "вищості білих", тому що вони хотіли закрити його в психлікарні.