Каньє Веста піймали на шахрайстві через вибори в США
Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, підробив 600 підписів, щоб взяти участь у виборчій кампанії.
Так, щоб увійти музиканту до виборчого бюлетеня штату Нью-Джерс, потрібно було подати петицію, і зібрати мінімум 800 підписів виборців, повідомляє видання Politico.
Йому вдалося їх зібрати, проте адвокат з виборчого права Скотт Салмон виявив, що 600 підписів виявилися підробленими. За його словами, вони всі записані майже однаковим почерком, який може належати одній людині.
Салмон подав клопотання у відділ виборчого штату, де Вест залишав петицію. Фальсифікація підписів може поставити під сумнів правомірність участі Каньє у президентській кампанії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Вест подав заявку на реєстрацію кандидатом у президенти США 15 липня. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він прийняв через загострення психічного розладу. Згодом репер звинуватив дружину Кім Кардаш'ян та її маму Кріс Дженнер у "вищості білих", тому що вони хотіли закрити його в психлікарні.