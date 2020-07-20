Каньє Вест зізнався, що просив Кім Кардаш`ян зробити аборт

Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, зізнався, що просив дружину Кім Кардаш`ян зробити аборт, коли вона була вагітна їхньою першою дитиною – донькою Норт.

Так, за словами 43-річного артиста, тоді він вважав, що їм буде не під силу виростити дитину. Про це Вест повідомив під час свого виступу перед виборцями у Південній Кароліні, передає Daily News.

"Кім сказала, що чекає дитину, і я відповів "Так!". Але потім моєю реакцією було: "Охр*ти". Вона плакала. Я просив її зробити аборт... Я мало не вбив свою доньку", – сказав він.

Репер зазначив, що досі неймовірно вдячний своїй дружині за рішення врятувати їхню доньку Норт.

Каньє Вест та Кім Кардаш`ян з донькою Норт (Instagram Кім Кардаш`ян)

"Навіть якщо після цієї промови Кім захоче зі мною розлучитися, я спокійний, адже вона дала цьому світові Норт, коли я цього не хотів. Вона врятувала нашу доньку", – додав він.

Вест також зізнався, що його самого могло б не бути через батька, який вмовляв дружину на переривання вагітності. Жінка не пішла на цей крок, за що репер їй дуже вдячний. Тепер артист має намір зробити все, щоб підтримувати материнство в США.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Вест подав заявку на реєстрацію кандидатом в президенти США 15 липня. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він прийняв через загострення психічного розладу.