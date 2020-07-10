Американський репер, чоловік світської левиці Кім Кардаш`ян Каньє Вест заявив про участь у виборах президента через психічний розлад.

Про це виданню People розповіло джерело, близьке до артиста, яке побажало залишитися невідомим.

"Довгий час Каньє відчував себе добре. В минулому у нього були і маніакальні, і депресивні фази, пов'язані з біполярним розладом. Зараз у нього загострення", – розповів він.

Також, за його словами, дружина Веста Кім дуже стурбована поведінкою чоловіка.

Каньє Вест і Кім Кардаш`ян (Instagram Кім Кардаш`ян)

"Кім стурбована, як і вся її родина. Це серйозний стрес для неї, тому що поведінка Каньє дуже непередбачувано... Фази зазвичай тривають кілька тижнів, а потім все повертається на свої місця. Кім сподівається, що на цей раз все буде так само", – зазначив він.

Нагадаємо 4 липня репер Каньє Вест оголосив про своє рішення балотуватися в президенти США. Його ініціативу підтримав знаменитий мільярдер і підприємець Ілон Маск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про сімейні проблеми у пари Кім Кардаш`ян і Каньє Вест. Так, подружжя вирішило жити окремо, що стало приводом для чуток про розлучення. Самі зірки інформацію не підтвердили, але і не спростовували.