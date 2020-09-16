Каньє Вест справив потребу на статуетку "Греммі". Відео

Ольга Веркалець Люди 22:40, 16.09.2020 Оновлено: 22:50, 16.09.2020

Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, справив потребу на золоту статуетку музичної премії "Греммі".

Артист зняв процес на відео й опублікував у своєму Twitter-акаунті. На ньому можна побачити, як музикант поставив приз в унітаз і помочився на нього (щоб переглянути ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Повірте мені, я не зупинюся", – написав у публікації Вест.

Каньє Вест помочився на статуетку.
Twitter Каньє Веста

Користувачі соцмережі зізналися, що їх здивував вчинок репера, і закликали його зупинитися. Відзначимо, раніше музикант оголосив себе новим Мойсеєм і відмовився випускати нові пісні, поки компанії, з якими він підписав договори, не звільнять його від усіх зобов'язань. Артист також виклав у соцмережу знімок президента Росії Володимира Путіна.

Вест відмовився випускати нову музику.
Twitter Каньє Веста

Каньє Вест помочився на статуетку "Греммі": дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каньє Вест заявив про намір створити християнську версію TikTok. Артист відзначив, що більшість запропонованого контенту не призначена для дітей, але він відзначив і плюси соцмережі.

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