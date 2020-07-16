Каньє Вест подав заявку на участь у виборах президента США: опубліковано фото документа

Американський репер Каньє Вест зареєструвався кандидатом в президенти США у виборчій комісії штату Оклахома.

Про це свідчать дані місцевого виборчкому. Так, артист встиг подати всі необхідні документи та сплатити реєстраційний збір в розмірі 35 тисяч доларів в останній день – 15 липня.

Як випливає з форми для реєстрації кандидатів, яку заповнив Вест, він братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020". Репер також вказав, що буде представляти партію BDY (Birthday Party – "Партія дня народження" або "Вечірка з нагоди дня народження").

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Портал TMZ уточнює, що Вест ще не подав важливу Форму №2 про збір або витрати понад 5000 доларів на виборчу кампанію. Без цієї довідки він не зможе отримати статус кандидата відповідно до федеральних законів про фінансування кампанії.

Нагадаємо 4 липня репер Каньє Вест оголосив про своє рішення балотуватися в президенти США. Його ініціативу підтримав знаменитий мільярдер і підприємець Ілон Маск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Каньє Вест заявив про участь у виборах президента через психічний розлад.