Каньє Вест і Кім Кардаш'ян вже рік не живуть разом: інсайдери розкрили подробиці

Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, вже рік не живе разом зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян.

Як розповів інсайдер виданню Us Weekly, серйозні проблеми в їхньому шлюбі почалися давно. Вест проводить час у Вайомінгу, а Кім разом з дітьми живе в Лос-Анджелесі і відвідує його приблизно раз в п'ять тижнів.

Публічний конфлікт між парою з'явився декілька тижнів тому. Спочатку репер публічно заявив, що вони з Кім не планували народжувати 7-річну доньку Норт, потім звинуватив дружину в тому, що вона хотіла закрити його в психлікарні, а слідом зізнався, що вже два роки намагається розлучитися.

Каньє і Кім з дітьми Instagram @kimkardashian

За словами іншого інсайдера, Кардаш'ян не хоче, щоб діти часто проводили час з батьком, бо це може погано вплинути на їхнє психічне здоров'я. Відзначимо, що репер страждає на біполярний розлад.

Як повідомляють джерела видання People, 20 липня Кім прилетіла до Каньє у Вайомінг, щоб повідомити про розлучення і попрощатися. Проте нещодавно репер вибачився перед дружиною в Twitter. Наразі зірки не коментують свої стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Вест подав заявку на реєстрацію кандидатом у президенти США 15 липня. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він прийняв через загострення психічного розладу. Згодом репер звинуватив дружину Кім Кардаш'ян та її маму Кріс Дженнер у "вищості білих", тому що вони хотіли закрити його в психлікарні.