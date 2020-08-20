Каньє Вест і Кім Кардаш'ян поцілувалися на камеру після чуток про розлучення. Відео

Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, поділився з шанувальниками роликом, на якому цілується зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян, чим спростував чутки про розлучення.

Відповідне відео, зняте на об'єктив "риб'яче око", зірка опублікував на своїй сторінці в Twitter. На ньому Кім біжить до чоловіка та цілує його, а на задньому фоні звучить спів хору (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми виходимо з віри", – підписав відео репер.

Каньє Вест опублікував відео поцілунку з Кім Кардаш'ян Twitter Каньє Веста

Нагадаємо, у ЗМІ почали поширювати чутки про розлучення пари після того, як Вест заявив, що раніше просив свою дружину зробити аборт, коли вона була вагітна їхньою першою дитиною – донькою Норт. Пізніше репер звинуватив Кім та її родину в тому, що його хотіли закрити в психлікарні, а слідом зізнався, що вже два роки намагається розлучитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каньє Вест заявив про намір створити християнську версію соцмережі TikTok – Jesus Tok.