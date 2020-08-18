Каньє Вест хоче створити TikTok для християн

Американський репер Каньє Вест, який балотується в президенти США, заявив про намір створити християнську версію соцмережі TikTok.

Про це знаменитість написав у своєму Twitter-акаунті. За його словами, ідея створення Jesus Tok з'явилася тоді, коли він разом зі своєю дочкою дивився відео на TikTok.

Так, артист відзначив, що більшість запропонованого контенту не призначена для дітей, але він відзначив і плюси соцмережі.

"Сама технологія мені дуже сподобалася. Ми молимося, щоб співпрацювати з TikTok і створити християнську контрольовану версію, яка буде безпечною для маленьких дітей і всього світу. В ім'я Ісуса, амінь", – пояснив репер.

Каньє Вест хоче створити християнську соцмережу Jesus Tok Скриншот Twitter @kanyewest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каньє Вест підробив 600 підписів, щоб взяти участь у виборчій кампанії.