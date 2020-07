Каньє Уест буде балотуватися в президенти США: його підтримав Ілон Макс

Американський репер, чоловік світської левиці Кім Кардаш'ян Каньє Уест заявив, що буде балотуватися в президенти США.

Так, на особистій сторінці в соціальній мережі Twitter Уест написав, що планує висунути свою кандидатуру на вибори в 2020 році. Раніше він вже заявляв про свої політичні амбіції, однак тоді мова йшла про президентські перегони в 2024 році.

"Тепер ми повинні реалізувати всі надії Америки, довіряючи Богові, об'єднуючи наші сили і спільно будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", – заявив репер.

Каньє Уеста вже підтримав знаменитий мільярдер і підприємець Ілон Маск.

"У тебе є моя повна підтримка", – написав Макс під твітів репера.

Поки невідомо, наскільки серйозні наміри Уеста. Видання ABC News припускає, що його твіт може бути пов'язаний з бажанням прорекламувати свій новий альбом "God's Country" і трек з нього Wash Us in the Blood, який був випущений за кілька днів до зави у Twitter.

Відзначимо, Каньє Уест не вперше говорить про намір брати участь у виборах президента США. Вперше він заявив про це в 2015 році під час виступу на церемонії нагородження MTV Video Music Awards. Три роки по тому, в 2018-му, в ефірі чиказької радіостанції Power 92.3 FM музикант також сказав, що розглядає можливість балотуватися: "Так. Це на 100% може статися. 2024 рік".

Висування на вибори президента припускала і дружина репера, модель і телеведуча реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про сімейні проблеми у пари Кім Кардаш'ян і Каньє Уестf. Так, подружжя вирішили жити окремо, що стало приводом для чуток про розлучення. Самі зірки інформацію не підтвердили, але і не спростовували.