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2 жовтня • оновлено в 15:51
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Канделакі викликала фурор пікантним фото

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Російська ведуча Тіна Канделакі розбурхала шанувальників пікантним образом та міркуваннями про успіх у житті.

На своїй сторінці в Instagram 43-річна зірка оприлюднила знімок, на якому позує у відвертому шкіряному вбранні, демонструючи розкішну фігуру.

"Давайте правильно розставимо акценти: ключовим елементом самої можливості успіху в цьому житті є здоров'я. Хто б що не говорив, але традиційні інститути змінилися назавжди. Сьогодні шлюб не є притулком для слабкої половини в цьому союзі. Сама суть і цілепокладання взаємин сучасних чоловіків та жінок не гарантують їм забезпеченості й турботи до труни", – написала вона.

Тіна Канделакі у відвертому вбранні

Тіна Канделакі у відвертому вбранні

instagram / tina_kandelaki

Канделакі додала, що ступінь успішності прямо пов'язана з умінням розвиватися, розвиватися й бути затребуваним.

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"Здоров'я: навіть самий люблячий чоловік, безумовно, недовго витримає слабку дружину, яка постійно скаржиться на здоров'я. Успіх і самостійність: скільки б за вас ні платили, повірте, навіть найбагатші чоловіки були б раді фінансовій незалежності більше за 3-ій розмір штучних грудей. Ну і наостанок – емоційний інтелект. А для цього і чоловікам, і жінкам необхідно стежити за собою з точки зору харчування, спорту та інтелектуального розвитку", – підсумувала ведуча.

Тіна Канделакі в спокусливій фотосесії

Тіна Канделакі в спокусливій фотосесії

instagram / tina_kandelaki

У шанувальників пост про успіх і зовнішність Канделакі викликали ажіотаж. "Красуня", "Ви приголомшлива", "Відмінна фотографія. Фітнес робить свою роботу. Результат на обличчя", "Виглядаєте чудово", – відреагували користувачі.

Канделакі викликала фурор пікантним фото
Канделакі викликала фурор пікантним фото

Давайте правильно розставимо акценти: ключовим елементом самої можливості успіху в цьому житті є здоров'я. ⠀ Хто б що не говорив, але традиційні інститути змінилися назавжди. Сьогодні шлюб не є притулком для слабкої половини в цьому союзі. Сама суть і цілепокладання взаємин сучасних чоловіки і жінки не гарантують їм забезпеченості і турботи до труни. ⠀ Чоловікам не гарантовані прибирання, догляд та інші блага, жінкам не гарантована забезпеченість і стабільність. Тому ступінь успішності прямо пов'язана з умінням розвиватися, рости, бути цікавим і затребуваним. Пари, де йому 55, а їй 23, виглядають сьогодні, м'яко кажучи, дивно, тому що якщо він успішний, то навіщо йому людина не зі свого кластера, з яким немає жодного пересічного культурного коду? А утримувати партнера просто так стає непристойним, як в одну, так і в іншу сторону. Ну а що потрібно для впевненого партнерства рівних? ⠀ Здоров'я: навіть самий люблячий чоловік, безумовно, недовго витримає слабку і постійно жалующуюся на здоров'я дружину. Успіх і самостійність: скільки б за вас ні платили, повірте, навіть найбагатші чоловіки були б раді фінансової незалежності більше, ніж 3-му розміру штучної грудей. Ну і наостанок - емоційний інтелект. ⠀ А для цього і чоловікам, і жінкам необхідно стежити за собою з точки зору харчування, спорту та інтелектуального розвитку. Поки ви здорові у всіх перерахованих мною аспектах, виклики цього світу представляють із себе не загрозу для вашого благополуччя, а інструменти подальшого зростання. Чи згодні? ⠀ Photo by @ danilov.viktor_

Публікація від Тіна Канделакі (@tina_kandelaki)

Тіна Канделакі

Тіна Канделакі

instagram / tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфутболіст збірної України Артем Мілевський розповів про секс з Канделакі. Ведуча пізніше відреагувала.

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Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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Джонсон Саймон Ф.
Нах#й шалаву
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