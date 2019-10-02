Канделакі викликала фурор пікантним фото

Російська ведуча Тіна Канделакі розбурхала шанувальників пікантним образом та міркуваннями про успіх у житті.

На своїй сторінці в Instagram 43-річна зірка оприлюднила знімок, на якому позує у відвертому шкіряному вбранні, демонструючи розкішну фігуру.

"Давайте правильно розставимо акценти: ключовим елементом самої можливості успіху в цьому житті є здоров'я. Хто б що не говорив, але традиційні інститути змінилися назавжди. Сьогодні шлюб не є притулком для слабкої половини в цьому союзі. Сама суть і цілепокладання взаємин сучасних чоловіків та жінок не гарантують їм забезпеченості й турботи до труни", – написала вона.

Тіна Канделакі у відвертому вбранні instagram / tina_kandelaki

Канделакі додала, що ступінь успішності прямо пов'язана з умінням розвиватися, розвиватися й бути затребуваним.

"Здоров'я: навіть самий люблячий чоловік, безумовно, недовго витримає слабку дружину, яка постійно скаржиться на здоров'я. Успіх і самостійність: скільки б за вас ні платили, повірте, навіть найбагатші чоловіки були б раді фінансовій незалежності більше за 3-ій розмір штучних грудей. Ну і наостанок – емоційний інтелект. А для цього і чоловікам, і жінкам необхідно стежити за собою з точки зору харчування, спорту та інтелектуального розвитку", – підсумувала ведуча.

Тіна Канделакі в спокусливій фотосесії instagram / tina_kandelaki

У шанувальників пост про успіх і зовнішність Канделакі викликали ажіотаж. "Красуня", "Ви приголомшлива", "Відмінна фотографія. Фітнес робить свою роботу. Результат на обличчя", "Виглядаєте чудово", – відреагували користувачі.

Тіна Канделакі instagram / tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфутболіст збірної України Артем Мілевський розповів про секс з Канделакі. Ведуча пізніше відреагувала.

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