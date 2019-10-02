Канделакі викликала фурор пікантним фото

Російська ведуча Тіна Канделакі розбурхала шанувальників пікантним образом та міркуваннями про успіх у житті.
На своїй сторінці в Instagram 43-річна зірка оприлюднила знімок, на якому позує у відвертому шкіряному вбранні, демонструючи розкішну фігуру.
"Давайте правильно розставимо акценти: ключовим елементом самої можливості успіху в цьому житті є здоров'я. Хто б що не говорив, але традиційні інститути змінилися назавжди. Сьогодні шлюб не є притулком для слабкої половини в цьому союзі. Сама суть і цілепокладання взаємин сучасних чоловіків та жінок не гарантують їм забезпеченості й турботи до труни", – написала вона.
Тіна Канделакі у відвертому вбранні
instagram / tina_kandelaki
Канделакі додала, що ступінь успішності прямо пов'язана з умінням розвиватися, розвиватися й бути затребуваним.
"Здоров'я: навіть самий люблячий чоловік, безумовно, недовго витримає слабку дружину, яка постійно скаржиться на здоров'я. Успіх і самостійність: скільки б за вас ні платили, повірте, навіть найбагатші чоловіки були б раді фінансовій незалежності більше за 3-ій розмір штучних грудей. Ну і наостанок – емоційний інтелект. А для цього і чоловікам, і жінкам необхідно стежити за собою з точки зору харчування, спорту та інтелектуального розвитку", – підсумувала ведуча.
Тіна Канделакі в спокусливій фотосесії
instagram / tina_kandelaki
У шанувальників пост про успіх і зовнішність Канделакі викликали ажіотаж. "Красуня", "Ви приголомшлива", "Відмінна фотографія. Фітнес робить свою роботу. Результат на обличчя", "Виглядаєте чудово", – відреагували користувачі.
Давайте правильно розставимо акценти: ключовим елементом самої можливості успіху в цьому житті є здоров'я. ⠀ Хто б що не говорив, але традиційні інститути змінилися назавжди. Сьогодні шлюб не є притулком для слабкої половини в цьому союзі. Сама суть і цілепокладання взаємин сучасних чоловіки і жінки не гарантують їм забезпеченості і турботи до труни. ⠀ Чоловікам не гарантовані прибирання, догляд та інші блага, жінкам не гарантована забезпеченість і стабільність. Тому ступінь успішності прямо пов'язана з умінням розвиватися, рости, бути цікавим і затребуваним. Пари, де йому 55, а їй 23, виглядають сьогодні, м'яко кажучи, дивно, тому що якщо він успішний, то навіщо йому людина не зі свого кластера, з яким немає жодного пересічного культурного коду? А утримувати партнера просто так стає непристойним, як в одну, так і в іншу сторону. Ну а що потрібно для впевненого партнерства рівних? ⠀ Здоров'я: навіть самий люблячий чоловік, безумовно, недовго витримає слабку і постійно жалующуюся на здоров'я дружину. Успіх і самостійність: скільки б за вас ні платили, повірте, навіть найбагатші чоловіки були б раді фінансової незалежності більше, ніж 3-му розміру штучної грудей. Ну і наостанок - емоційний інтелект. ⠀ А для цього і чоловікам, і жінкам необхідно стежити за собою з точки зору харчування, спорту та інтелектуального розвитку. Поки ви здорові у всіх перерахованих мною аспектах, виклики цього світу представляють із себе не загрозу для вашого благополуччя, а інструменти подальшого зростання. Чи згодні? ⠀ Photo by @ danilov.viktor_
Тіна Канделакі
instagram / tina_kandelaki
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфутболіст збірної України Артем Мілевський розповів про секс з Канделакі. Ведуча пізніше відреагувала.
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