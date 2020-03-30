Канделакі накинулася жорсткою критикою на росіян

Російська ведуча Тіна Канделакі різко засудила жителів Росії, які не дотримуються режиму самоізоляції і збираються компаніями, не думаючи про пандемію коронавірусу.

За словами Канделакі, епідемія повинна закінчитися в травні-червні, якщо всі відповідально поставляться до своєї безпеки та самоізолюються. Про це вона заявила в своєму Instagram.

Тіна Канделакі instagram.com/tina_kandelaki

"Якщо ми всі будемо свідомими, якщо всі будемо нормально поводитися, будемо сидіти вдома, не будемо групуватися, не будемо вважати, що це "квітневі свята", то в травні-червні це все закінчиться. А якщо, як дегенерати, будемо думати, що це свята, будемо збиратися, ходити по вулицях, заражати одне одного, не дотримуватися самоізоляції і не намагатися якось змінити свій звичайний режим, то, звичайно, це може тривати скільки завгодно", – підкреслила Канделакі.

Вона зазначила, що "дуже злиться" через несвідомість людей, "які досі не зрозуміли, що відбувається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфутболіст збірної України Артем Мілевський розповів про секс із Канделакі. Ведуча пізніше відреагувала.

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