Канадського дизайнера-мільярдера звинуватили у зґвалтуванні та торгівлі людьми: подробиці скандалу

Канадського модельєра Пітера Нюгарда затримали в місті Вінніпег і пред'явили звинувачення у численних зґвалтуваннях жінок і торгівлі людьми. Так, він скоював злочини у США, Канаді та багатьох інших країнах.

Протягом 25 років дизайнер використовував вплив Nygard Group і примушував жінок і неповнолітніх дівчат до незаконних дій. Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

Як стало відомо, зараз Нюгарда помістили в слідчий ізолятор до 13 січня. Відзначається, що адвокати модельєра планують запросити встановити заставу, щоб дизайнер зміг вийти до наступного засідання суду.

Також з'ясувалося, що позов був поданий про зґвалтування 57 жінок, а деяким потерпілим було всього по 14 років.

Пітера Нюгарда затримали в місті Вінніпег Lenta.ru

Крім того, два сина Нюгарда заявили, що їх зґвалтувала знайома батька за його вказівкою. Важливо додати, що сам модельєр заперечує всі звинувачення.

Нагадаємо, Пітер Нюгард раніше був одним з найбагатших канадців. У 2009 році його стан оцінювали у 817 мільйонів доларів. Також він є засновником корпорації Nygard. Відомо, що модельєр – друг члена королівської сім'ї принца Ендрю.

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