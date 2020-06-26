Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно вперше показала нового коханого, здивувала шанувальників круглим животом.

Артистку запідозрили в третій вагітності. Свіжий знімок Камінська опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

У кадрі Слава позує топлес, прикриваючи оголені груди руками. Також на фото чітко видно кругленький живіт.

Камінську запідозрили у вагітності Instagram Слави Камінської

"Я сподіваюся – це ковбаса", – жартома підписала зображення співачка.

Більшість шанувальників солістки "НеАнгелів" припустили, що жінка чекає на третю дитину. Про це фоловери написали в коментарях під постом.

Камінську запідозрили у третій вагітності: співачка показала кругленький живіт Instagram Слави Камінської

Камінську запідозрили у третій вагітності: співачка показала кругленький живіт Instagram Слави Камінської

Камінську запідозрили у третій вагітності: співачка показала кругленький живіт Instagram Слави Камінської

Камінську запідозрили у третій вагітності: співачка показала кругленький живіт Instagram Слави Камінської

Відзначимо, що напередодні Камінська розповіла в соціальній мережі, що знаходиться в лікарні. Це тільки підігріло чутки про ймовірну вагітність зірки.

Камінська потрапила в лікарню Instagram Слави Камінської

Нагадаємо, наразі Слава виховує двох дітей – сина Леонарда і дочку Лауру від шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Пара офіційно розлучилася в липні 2019 року після 5 років спільного життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим коханим Слави Камінської виявився народний депутат України 7 скликання і екс-член правління НАК "Нафтогаз" Сергій Кацуба. За словами артистки, вони вже тривалий час разом, проте поки не наважилися на повноцінне спільне проживання.