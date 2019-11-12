У сексуальній білизні та панчохах: Камінська вразила мережу гарячим фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вразила мережу пікантним знімком.

Так, на фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала у спокусливій чорній білизні та панчохах. Інтимні частини тіла Камінська прикрила таблицями, на яких було написано "новинка" і "з пробігом".

"Не такий страшний пробіг, як його малюють. Цитати щасливих жінок", — написала співачка.

Слава Камінська Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська в сексуальній білизні Фото: instagram/babaslavka

Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації Камінської та засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Слави Камінської, якими вона дивувала фанатів у мережі останнім часом.

Слава Камінська в пікантній фотосесії Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська сексуально позує на камеру Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська у відвертому купальнику Фото: instagram/babaslavka

Спокуслива Слава Камінська Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська продемонструвала струнку фігуру Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська сексуально позує на камеру Фото: instagram/babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Слава Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найбільш обговорюваних співачок на деякий час. Після розриву вона почала тішити шанувальників пікантними знімками.

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