Головна Новини
12 листопада • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У сексуальній білизні та панчохах: Камінська вразила мережу гарячим фото

1.7т
Читати матеріал російською

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вразила мережу пікантним знімком.

Так, на фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала у спокусливій чорній білизні та панчохах. Інтимні частини тіла Камінська прикрила таблицями, на яких було написано "новинка" і "з пробігом".

"Не такий страшний пробіг, як його малюють. Цитати щасливих жінок", — написала співачка.

Слава Камінська

Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська в сексуальній білизні

Слава Камінська в сексуальній білизні

Фото: instagram/babaslavka

Новини
"Сексі, заводиш!" Чехова вразила мережу пікантними фото в купальнику

Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації Камінської та засипали її компліментами.

У сексуальній білизні та панчохах: Камінська вразила мережу гарячим фото
У сексуальній білизні та панчохах: Камінська вразила мережу гарячим фото
У сексуальній білизні та панчохах: Камінська вразила мережу гарячим фото
У сексуальній білизні та панчохах: Камінська вразила мережу гарячим фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Слави Камінської, якими вона дивувала фанатів у мережі останнім часом.

Слава Камінська в пікантній фотосесії

Слава Камінська в пікантній фотосесії

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська продемонструвала "п'яту точку"

Слава Камінська продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська у відвертому купальнику

Слава Камінська у відвертому купальнику

Фото: instagram/babaslavka

Спокуслива Слава Камінська

Спокуслива Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська продемонструвала струнку фігуру

Слава Камінська продемонструвала струнку фігуру

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Фото: instagram/babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Слава Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найбільш обговорюваних співачок на деякий час. Після розриву вона почала тішити шанувальників пікантними знімками.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хо-х-лы все педики и пидофилы ,их этим не зацепишь.Только кружевными труселями.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки