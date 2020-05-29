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29 травня • оновлено в 14:02
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Камінська відверто розповіла про нового коханого

1.4т
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Українська співачка та солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська зізналася, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським закрутила новий роман.

Так, за словами зірки, вона з коханим вже дуже давно разом. Однак представляти чоловіка публіці співачка поки не готова. Про це Камінська розповіла в інтерв'ю програмі "Слава +" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Слава Камінська

Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

"Ми вже довго разом. Але, як знаєш, щастя любить тишу. Тому я не хочу виставляти своє особисте життя на публіку. Вже минулі відносини показувала, і нічим хорошим це не закінчилося. Скажу одне: діти знайомі з моїм чоловіком. Адже вони живуть з мамою, і він бачить їх кожен день. Я їм сказала, що це мій друг. Друг мами. У мене діти не спостерігають такого, щоб вони могли подумати, що це їхній новий батько", – поділилася Камінська.

Слава Камінська з дітьми

Слава Камінська з дітьми

Фото: instagram/babaslavka

Також співачка додала, що вони з коханим живуть окремо і поки не планують нічого змінювати в цьому плані.

Слава Камінська

Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

"Не дуже поки розумію, як мені почати з ним жити. Перевозити дітей в його пенати? Я не знаю, як це відіб'ється на їхній психіці. Перевозити його в свою квартиру це також дивно. Є такі пастки", – підсумувала Камінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська показала відверте відео, на якому вона позувала повністю голою у ванній.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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