Камінська прокоментувала чутки про роман з Дікусаром

Українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, прокоментувала чутки про роман з партнером по "Танцях з зірками" Дмитром Дікусаром.

Артистка завила, що вона ніколи не мала романтичних стосунків з танцюристом, говориться в програмі "Світське життя".

"Він дуже хороша людина і мені з ним дуже комфортно", – зізналася Камінська.

Крім того, зірка розповіла, що досі займається з Дікусаром танцями тільки для того, щоб схуднути.

Також 36-річна Камінська розповіла в інтерв'ю Осадчій про свого нового обранця. Співачка зізналася, що її кохану людину звуть не Дмитро.

"Він дуже красивий чоловік, не набагато старше", – заявила Камінська.

На питання Осадчої про те, чи чекає зірка пропозиції руки і серця, Слава відповіла, що завжди буде цього чекати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська розповіла, як пережила розлучення з пластичним хірургом Едгаром. А також дала поради жінкам, як не "зламатися" після важкого розставання.