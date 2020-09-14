Камінська про "Танці з зірками": останній виступ – як оголений нерв. Ексклюзив

Українська співачка й учасниця проєкту "Танці з зірками" Слава Камінська, яка вибула з шоу за результатами третього прямого ефіру, зазначила, що їй не вистачило часу, щоб розкритися.

У розмові з виданням OBOZREVATEL артистка також зазначила, що не розраховувала на такий швидкий виліт із шоу. Вона не надто переживає щодо цього й відчуває вдячність до свого партнера Дмитра Дікусара (щоб подивитися відео виступу Слави Камінської, доскрольте новину до кінця).

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"Звичайно, я не думала, що покину шоу так рано. Під час ефіру я думала тільки про те, як не дати моїм почуттям витіснити техніку. Пісня, під яку ми танцювали, – це суцільний оголений нерв", – розповіла Слава.

Слава Камінська та Дмитро Дікусар покинули проект. Instagram "Танців із зірками"

На запитання, чого, на думку артистки, не вистачило їхній парі для продовження участі в проєкті, Камінська відповіла:

"Часу. Розкритися протягом трьох ефірів – складне завдання, адже ти тільки починаєш усе відчувати точніше: себе, партнера, танець".

Також Слава Камінська наголосила, що участь у проєкті стала для неї незабутнім досвідом і нагадала відпочинок у дитячому таборі.

"На виліт відреагувала з легким смутком і вдячністю. Насамперед до Діми. Він зміг перейнятися мною, відчути всі мої больові точки, показав мені танець як зовсім інший, особливий світ. Це незабутній досвід. Літній табір для дорослих. Сьогодні до ранку я вже забула про те, як мені було складно, і згадую тільки приємні моменти", – підсумувала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час третього прямого ефіру "Танців із зірками" між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар розгорівся конфлікт. Зокрема, телеведуча емоційно відреагувала на критику судді шоу її танцю.