Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото

Відома українська співачка Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим.

Про те, що зірок пов'язує не тільки дружба, шанувальники почали підозрювати після того, як артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото актора.

Слава Камінська Instagram @babaslavka

Так, на знімку у Вишнякова на плечах сидить дочка Камінської Лаура.

Очевидно, Слава з дітьми і Павлом полетіла на спільний відпочинок на Балі.

Примітно, що сама співачка поки що свої відносини з актором не прокоментувала. Однак під знімком Вишнякова в Instagram Камінської шанувальники вже засипали зірку коментарями:

Слава Камінська на Балі Instagram @babaslavka

Слава Камінська полетіла на Балі з двома дітьми Instagram @babaslavka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська пояснила пристрасний поцілунок з колишнім чоловіком Едгаром через здивування шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram вона написала під відповідним знімком, що вони продовжують жити кожен своїм життям.

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