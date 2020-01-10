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10 січня • оновлено в 09:01
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Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото

4.2т
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Відома українська співачка Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим.

Про те, що зірок пов'язує не тільки дружба, шанувальники почали підозрювати після того, як артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото актора.

Слава Камінська

Слава Камінська

Instagram @babaslavka

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Так, на знімку у Вишнякова на плечах сидить дочка Камінської Лаура.

Очевидно, Слава з дітьми і Павлом полетіла на спільний відпочинок на Балі.

Примітно, що сама співачка поки що свої відносини з актором не прокоментувала. Однак під знімком Вишнякова в Instagram Камінської шанувальники вже засипали зірку коментарями:

Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Камінська підігріла чутки про роман з відомим актором. Фото
Слава Камінська на Балі

Слава Камінська на Балі

Instagram @babaslavka

Слава Камінська полетіла на Балі з двома дітьми

Слава Камінська полетіла на Балі з двома дітьми

Instagram @babaslavka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська пояснила пристрасний поцілунок з колишнім чоловіком Едгаром через здивування шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram вона написала під відповідним знімком, що вони продовжують жити кожен своїм життям.

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Автор
Анна Міхно
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вообще пох тем более она не особо красивая
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