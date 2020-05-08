Український репер Потап 8 травня відзначає свій день народження. Цього року артистові виповнюється 39 років. Однією з перших іменинника привітала його дружина, співачка Настя Каменських.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотографію Потапа, яку супроводила ніжним підписом.

Потап і Настя Каменських Instagram @kamenskux

"Льоша! Ведмедик мій! Кохана й рідна моя людина! Щоранку я прокидаюся з почуттям нескінченної подяки, що можу обіймати, цілувати і любити тебе і бути просто поруч! Поряд з найніжнішою, чуттєвою та ласкавою людиною! Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ти геній! Нехай твій талант і цей вогонь всередині, магія, яку ти створюєш для всього світу, не вичерпається ніколи! Так що ж я кажу, звичайно, вона не вичерпається тому, що ти і є цей вічний двигун і генератор сонячного променя, який пронизує світлом добра й любові! З днем народження, мій Льошенька", – написала Настя.

Потап і Настя Каменських Instagram @kamenskux

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінився Потап після весілля з Настею Каменських.