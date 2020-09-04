Каменських випустила пристрасний кліп: режисер Колосовський розкрив деталі зйомок. Ексклюзив

Українська співачка Настя Каменських/NK, яка першою вийшла на міжнародний ринок і підкорила творчістю Латинську Америку, презентувала кліп на трек A Huevo зі свого першого іспаномовного альбому Ecléctica.За кілька годин після прем'єри кліп вирвався на 9-е місце в трендах і набрав 500 тисяч переглядів на YouTube.

Кліп знімали ще до карантину, режисером виступив відомий кліпмейкер Леонід Колосовський. OBOZREVATEL поспілкувався з ним і дізнався ексклюзивні деталі про роботу над новим роликом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У перекладі з мексиканського сленгу фраза "A huevo" означає "круто". Кліп на новий трек – справжня українсько-мексиканська вечірка.

"Над відео працювала найкраща команда і геніальний, неймовірний режисер, який тонко відчуває мене", – зізналася співачка на особистій сторінці в соцмережах.

NK у новому кліпі. Instagram Насті Каменських

Режисер Леонід Колосовський зі свого боку підкреслив, що йому приносить задоволення робота з Настею Каменських – артистка готова брати участь у будь-яких експериментах і не боїться труднощів. Ба більше, одна з екстремальних сцен стала для Насті справжнім випробуванням. Кліпмейкер також відповів на кілька запитань для OBOZREVATEL:

– Охарактеризуйте те, що відбувається в кліпі, яка його головна задумка?

– Ми зробили дуже веселий балаган із мексиканськими друзями нашої головної героїні. Вони – її супутники, які люблять рух і веселощі, зіткані з усього того, що ми любимо в Мексиці: футбол, текіла, народні герої, музиканти.

Леонід Колосовський на зйомках кліпу A Huevo. Пресслужба

– Яка сцена була найскладнішою в роботі? У чому полягала складність?

– Найскладнішою частиною була та, в якій ми підвішували Настю за ноги за стегновий жилет. Їй доводилося висіти вниз головою дубль за дублем. Чесно кажучи, потрібно віддати належне Насті, що так мужньо витримувала це протягом усього треку шляхом наполегливої праці. Вона могла спокійно висіти вниз головою три хвилини.

Сцена, де співачку підвісили вниз головою. Кадр відео

– У кліпі багато яскравих персонажів, яку роль вони відіграють у відео, про що свідчать їхні образи?

– Це персонажі, які живуть із нею: "мучачос", який може бути грубуватим, бути п'яницею, але завжди веселим, красунчик-герой із фільму Desperado, футболісти – фанати своєї справи й одні з найкращих у світі в цьому виді спорту, музиканти Маріачі, рестлер Луча Лібре. Усі вони – персонажі, які створюють мексиканський колорит і настрій.

Увесь процес знімання став таким собі входженням Насті в спекотну мексиканську тусовку, яка її приймає, захоплюється і круто проводить із нею час, граючи в карти, танцюючи, радіючи. Будучи злими і добрими, всі герої мають свій шарм. У цьому і є Мексика.

– Який реквізит було найскладніше знайти/дістати/зробити?

– Найскладніше було знайти два однакових пістолети, які ми бачимо в одній зі сцен. Спочатку ми знаходили схожі, подібні, з різними системами пострілів: якісь були повітряні, якісь – звукові. Але, як ви бачите, ми все ж таки їх відшукали.

– Скільки тривало знімання і чи були якісь труднощі в самому процесі, курйози, приколи?

– Ми знімали на початку березня. Знімання тривало два дні. Дві сцени були досить довгими – по 15-16 годин.

Під час першого знімального дня ми почали дізнаватися про поточну ситуацію з COVID-19. Вже другого дня ми були забезпечені всім, щоб провести безпечне знімання, тримаючи дистанцію і працюючи в карантинних умовах, хоча обмеження тоді ще не вводили.

Леонід Колосовський розповів, як знімав кліп із Каменських. Пресслужба

Досить складним було підвішування в синій кімнаті, в якій ми на спеціальній корбі підвішували камеру, щоб вона могла підніматися, опускатися, кружляти. Ми змушені були проводити тестове знімання, оскільки система була дуже складною, небезпечною і непередбачуваною. До всього цього в синій кімнаті акторам і артисту було важко перебувати ще й через замкнутий простір.

Також цікаво, як ми знімали сцену із золотим пилом. Завдання було таке: коли сиплеться пил, актор крутиться із заплющеними очима, затамувавши подих, щоб він не потрапляв у легені. Дублі були дуже короткими, щоб і ми могли відзняти потрібний нам кадр, й актори могли спокійно подихати.

– Який образ Насті з кліпу улюблений особисто для тебе?

– Дуже класно попрацювала б'юті-команда. І стиліст Андрій Анікєєв зібрав просто приголомшливі луки. Мій улюблений образ – той, де у Насті леви на грудях. Я навіть називав його основним у кліпі.

Найяскравіший образ NK, на думку Колосовського. Пресслужба NK

NK у кліпі A Huevo постала у відвертому образі. Пресслужба NK

– Очевидно, що кожен артист працює на майданчику по-своєму. З Настею це не перша ваша спільна робота, у чому її сильні сторони на знімальному майданчику? У чому кайф спільної роботи саме з нею?

– Кайф роботи з Настею в тому, що вона мені довіряє. Мені подобається її сміливість і готовність брати участь у будь-яких моїх експериментах. Різні бувають проєкти, і в них різні труднощі, але Настя ніколи їх не боїться. Якщо ми говоримо, що цього разу повісимо тебе головою донизу, вона ніколи не відмовить, а скаже "вау, клас, мені подобається".

Я щоразу пишу більш зухвалий сценарій, але потім усе одно його коректую, пом'якшую для розуміння аудиторії. Але, думаю, що рано чи пізно ми дійдемо до ще більш сміливих експериментів. Настя готова йти вперед і не зациклюватися на чомусь одному, пробувати щось нове. Це стосується і її роботи, і загалом сюжетності й результату.

Зазначимо, що попередні спільні роботи Насті Каменських і Леоніда Колосовського, а саме – кліпи на треки Elefante і "Попа, як у Кім" стали рекордсменами на YouTube. Наприклад, Elefante подивилися понад 101 млн користувачів, а "Попа, як у Кім" зібрала 68 млн переглядів.

Дивіться кліп NK – A Huevo онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками пікантним відео, в якому продемонструвала шикарну фігуру в купальнику. У кадрі вона спокусливо танцювала в білому бікіні під пісню Chica Bamboni групи Mozgi.