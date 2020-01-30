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30 січня • оновлено в 10:12
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Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику

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Українська співачка Настя Каменських продемонструвала розкішну фігуру в крихітному купальнику.

Гарячим знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @kamenskux

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Так, на фотографії Каменських позує в сексуальному білому купальнику, який вигідно підкреслив соковиті форми зірки.

"Для мене дуже важливо іноді побути на самоті. Такого роду зупинки мені допомагають впорядкувати думки, аналізувати те, що відбувається і ставити цілі на майбутнє", – таким підписом супроводила пікантний кадр співачка.

Однак увагу шанувальників уже традиційно привернула фігура зірки. У коментарях під фото фанати засипали Каменських компліментами, зазначивши, що співачка перебуває в шикарній формі.

"Супер форма", "Найкрасивіша", "Красуня", "Круто виглядаєш", "Шикарна фігура", – захоплювалися шанувальники.

Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику
Каменських засвітила соковиті форми в сексуальному купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Фото клітора крупним планом, плз.
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