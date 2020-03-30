Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) виконала запальну реп-композицію про карантин і показала на відео, чим займається вдома.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона стрибала на ліжку, лежала на підлозі та демонструвала інші заняття для "карантинного" часу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

"Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! Бережіть себе та своїх близьких. І зберігайте позитивний настрій ... Цим відео я хочу підтримати вас і підбадьорити. А також показати, що зараз теж можна проводити час цікаво та корисно", – написала Каменських.

Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Зазначимо, що LA CUARENTENA співачка виконала українською, російською, англійською, іспанською та турецькою мовами. Шанувальники прийшли в захват від треку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Потап випустив зворушливу пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

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