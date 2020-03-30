Головна Новини
30 березня • оновлено в 20:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Каменських зачитала запальний реп про карантин: мережа в захваті

1.3т
Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) виконала запальну реп-композицію про карантин і показала на відео, чим займається вдома.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона стрибала на ліжку, лежала на підлозі та демонструвала інші заняття для "карантинного" часу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

"Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! Бережіть себе та своїх близьких. І зберігайте позитивний настрій ... Цим відео я хочу підтримати вас і підбадьорити. А також показати, що зараз теж можна проводити час цікаво та корисно", – написала Каменських.

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

Зазначимо, що LA CUARENTENA співачка виконала українською, російською, англійською, іспанською та турецькою мовами. Шанувальники прийшли в захват від треку.

Каменських зачитала реп про карантин і показала, чим займається вдома. Відео
Каменських зачитала реп про карантин і показала, чим займається вдома. Відео
Каменських зачитала реп про карантин і показала, чим займається вдома. Відео

¡Buenos días! Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 ⠀ Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! Бережіть себе і своїх близьких. І зберігайте позитивний настрій 🙂 ⠀ Цим відео я хочу підтримати вас і підбадьорити! І показати, що зараз теж можна проводити час цікаво і корисно! Розвивайтеся 📚, спілкуйтеся 👨👩👧, і sport sport sport 💪 ⠀ Налаштовуємося на good vibes only 〰️ ⠀ Stay home & cuídense 🙏

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Потап випустив зворушливу пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
карантин шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги