Каменських випустила містичне відео на нову пісню і вразила шанувальників

Українська співачка Настя Каменських (NK) випустила лірик-відео на пісню Película в стилістиці популярного мексиканського свята El Día de Muertos (у перекладі – День мертвих).

Відповідний ролик було опубліковано 25 вересня на офіційному YouTube-каналі артистки. У кліпі Каменських з'явилася в абсолютно новому амплуа – в образі самої Dia De Muertos. До речі, в треку Настя співає про таємне та містичне кохання (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Каменських випустила містичне лірик-відео на пісню Película. Скриншот

"Торік, коли я була в Мексиці, мені пощастило потрапити на El Día de Muertos. Для мексиканців – це найдовгоочікуваніший період, коли душі їхніх предків можуть знову прийти до них у будинок та ненадовго возз'єднатися в теплому сімейному колі. Я вірю в силу такого зв'язку та в силу родинної підтримки, яка може тривати століттями. Ця магія між теперішнім і минулим, допомагає нам творити нове майбутнє... Враження від побаченого надихнули на створення пісні Película. Вона трохи про інший зв'язок, про любовний. Це історія про таємну прив'язаність дівчини до чогось могутнього і темного, до її Дракули. Такий зв'язок пробуджує в ній нові бажання та емоції, допомагає відкрити себе нову, гарячу і жагучу", – поділилася Каменських.

Каменських випустила містичне лірик-відео на пісню Película. Скриншот

Нагадаємо, що сингл Película увійшов до першого іспаномовного альбому "Ecléctica" Насті Каменських. Шанувальники в захваті від нової відеороботи співачки.

"Класно, щось новеньке", "Як же круто! Чекаю, коли Анастасія отримає "Ґреммі", "Це новий хіт! Настя, ви мене надихнули почати вчити іспанську мову!", "Це якийсь звуковий та візуальний гіпноз", "Дуже подобається ця пісня", – прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками пікантним відео, в якому продемонструвала шикарну фігуру в купальнику. У кадрі вона спокусливо танцювала в білому бікіні під пісню Chica Bamboni гурту Mozgi.