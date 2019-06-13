Каменських викликала захват у мережі спокусливим образом: гаряче фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу пікантним фото.
Зірка позувала в яскравій сукні з відкритими плечима і спиною, оголивши також стрункі ноги, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Це фото Каменських опублікувала, щоб привернути увагу шанувальників до розіграшу квитків на концерт MALUMA. Користувачі були в захваті від гарячого образу співачки.
"Гарненька", "Настуню, яка ти гарнюня", "Супергарна", "Ви просто бомба", "Тигра", – захопилися шанувальники.
Ура! Сьогодні оголошую переможців розіграшу квитків на концерт MALUMA! 🔥Но, побачивши кількість учасників і бажаючих відвідати концерт @maluma, я вирішила подарувати вам ще квитки! Хочете, щоб я найближчим часом провела ще один розіграш? Тоді ставте ❤ в коментарях! Вітаю власників квитків, які даруємо сьогодні: @dozhd_v_dushe @klimenko_v @kris_savytska @ tetyana_i29.09 @lrina_shatilova Приходьте 8 липня під Палац Спорту 😉😉😉 А всіх інших запрошую взяти участь в наступному розіграші! Love u❤️
Настя Каменських
Instagram @ kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ширилися чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Маямі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
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