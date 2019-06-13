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Каменських викликала захват у мережі спокусливим образом: гаряче фото

1.7тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу пікантним фото.

Зірка позувала в яскравій сукні з відкритими плечима і спиною, оголивши також стрункі ноги, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Це фото Каменських опублікувала, щоб привернути увагу шанувальників до розіграшу квитків на концерт MALUMA. Користувачі були в захваті від гарячого образу співачки.

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"Гарненька", "Настуню, яка ти гарнюня", "Супергарна", "Ви просто бомба", "Тигра", – захопилися шанувальники.

Ура! Сьогодні оголошую переможців розіграшу квитків на концерт MALUMA! 🔥Но, побачивши кількість учасників і бажаючих відвідати концерт @maluma, я вирішила подарувати вам ще квитки! Хочете, щоб я найближчим часом провела ще один розіграш? Тоді ставте ❤ в коментарях! Вітаю власників квитків, які даруємо сьогодні: @dozhd_v_dushe @klimenko_v @kris_savytska @ tetyana_i29.09 @lrina_shatilova Приходьте 8 липня під Палац Спорту 😉😉😉 А всіх інших запрошую взяти участь в наступному розіграші! Love u❤️

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменських викликала захват у мережі спокусливим образом: гаряче фото

Каменських викликала захват у мережі спокусливим образом: гаряче фото

Каменських викликала захват у мережі спокусливим образом: гаряче фото

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @ kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКраса
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