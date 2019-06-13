Каменських викликала захват у мережі спокусливим образом: гаряче фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу пікантним фото.

Зірка позувала в яскравій сукні з відкритими плечима і спиною, оголивши також стрункі ноги, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Це фото Каменських опублікувала, щоб привернути увагу шанувальників до розіграшу квитків на концерт MALUMA. Користувачі були в захваті від гарячого образу співачки.

"Гарненька", "Настуню, яка ти гарнюня", "Супергарна", "Ви просто бомба", "Тигра", – захопилися шанувальники.

Настя Каменських Instagram @ kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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