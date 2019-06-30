Каменських вагітна? Потап вперше прокоментував гучне питання

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) вперше прокоментував вагітність своєї дружини співачки Насті Каменських.

В інтерв'ю журналістці Катерині Осадчій, артист не підтвердив, але і не спростував чутки про поповнення у своїй родині.

Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap

Осадча зазначила, що всі журналісти починають "вдивлятися в фігуру Каменських", щоб побачити вагітна вона чи ні.

"Нехай вдивляються, така робота у вас", - заявив Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.