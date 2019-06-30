Каменських вагітна? Потап вперше прокоментував гучне питання

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) вперше прокоментував вагітність своєї дружини співачки Насті Каменських.
В інтерв'ю журналістці Катерині Осадчій, артист не підтвердив, але і не спростував чутки про поповнення у своїй родині.
Потап і Настя Каменських
instagram.com/realpotap
Осадча зазначила, що всі журналісти починають "вдивлятися в фігуру Каменських", щоб побачити вагітна вона чи ні.
"Нехай вдивляються, така робота у вас", - заявив Потап.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу. Незадовго після цього стало відомо, що Потап розлучився з Горовою.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
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