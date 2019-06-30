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Каменських вагітна? Потап вперше прокоментував гучне питання

1.8тЧитати матеріал російською

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) вперше прокоментував вагітність своєї дружини співачки Насті Каменських.

В інтерв'ю журналістці Катерині Осадчій, артист не підтвердив, але і не спростував чутки про поповнення у своїй родині.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

instagram.com/realpotap

Осадча зазначила, що всі журналісти починають "вдивлятися в фігуру Каменських", щоб побачити вагітна вона чи ні.

"Нехай вдивляються, така робота у вас", - заявив Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)Катерина Осадча
Місце
Україна
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Майборода Максим
Майборода Максим
Эта тупая шлюха опять сиськи показала. Ждем пока покажет дымоход. Всем интересно.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Майборода Максим, ДЫМОХОД ЕЙ ПОТАП ПЕРЕОДИЧНО ЧИСТИТ!!!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Обоз, общественность очень интересует как у неё с менструацией и какого цвета моча.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Пушкин Серёга, ИНТЕРЕСЕН ТАК-ЖЕ БИХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ УРИНЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ... И НАПИШИТЕ, КТО ОТЕЦ БУДУЩЕГО РИБЬЕНКА???
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