Каменських в сексуальному образі знялася серед джунглів. Фото

Obozrevatel Люди 14:20, 19.12.2020

Відома українська співачка Настя Каменських (NK)постала перед шанувальниками в сексуальному образі.

На своїй офіційній сторінці в Instagram знаменитість опублікувала нові знімки з фотосесії, на яких з'явилася в сексуальному образі амазонки. Співачка позувала серед джунглів в облягаючому комбінезоні.

Фанати припустили, що нові фото Каменських були зроблені під час знімання нового кліпу артистки, проте сама співачка про це нічого не повідомила, підписавши коротко кадри: "Friday night".

Настя Каменських в фотосесії.
Instagram Насті Каменської
Настя Каменських в образі амазонки.
Instagram Насті Каменської

Під серією знімків в Instagram користувачі мережі засипали зірку втішними коментарями. Фанати відзначили, що Каменських здалася їм справжньою гарячою амазонкою.

  • "Амазонка, дика сексуальна. Просто вогонь";

  • "Яка класна".

Коментарі користувачів мережі.
Instagram Насті Каменської
Коментарі фанатів.
Instagram Насті Каменської

Нещодавно OBOZREVATEL писав про те, що Каменських змінила імідж. Співачка постала перед камерою зі стрижкою каре і чубчиком.

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