Каменських в сексуальному образі знялася серед джунглів. Фото

Відома українська співачка Настя Каменських (NK)постала перед шанувальниками в сексуальному образі.

На своїй офіційній сторінці в Instagram знаменитість опублікувала нові знімки з фотосесії, на яких з'явилася в сексуальному образі амазонки. Співачка позувала серед джунглів в облягаючому комбінезоні.

Фанати припустили, що нові фото Каменських були зроблені під час знімання нового кліпу артистки, проте сама співачка про це нічого не повідомила, підписавши коротко кадри: "Friday night".

Настя Каменських в фотосесії. Instagram Насті Каменської

Настя Каменських в образі амазонки. Instagram Насті Каменської

Під серією знімків в Instagram користувачі мережі засипали зірку втішними коментарями. Фанати відзначили, що Каменських здалася їм справжньою гарячою амазонкою.

"Амазонка, дика сексуальна. Просто вогонь";

"Яка класна".

Коментарі користувачів мережі. Instagram Насті Каменської

Коментарі фанатів. Instagram Насті Каменської

Нещодавно OBOZREVATEL писав про те, що Каменських змінила імідж. Співачка постала перед камерою зі стрижкою каре і чубчиком.