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Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію

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Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників серією еротичних фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж шанувальників.

На них Каменських позувала у відвертому прозорому боді, продемонструвавши пружні сідниці. "Я – твоя мрія", – написала Каменських під еротичними фото, позуючи спиною до камери.

Каменських в еротичній фотосесії

Каменських в еротичній фотосесії

instagram / kamenskux

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У коментарях користувачі помітили, що вона дуже гаряча, а фігура – розкішна. "Настюха дає жару", "Ух", "Бігом додому", "Ти дуже, дуже гарна, і фігура бомба", "Скромність? ... Ні, не чув", "Супер жінка", "Пощастило Потапу", – прокоментували шанувальники.

Однак не обійшлося і без критики: "Ти з глузду з'їхала. На тебе ж підписані діти", "До чого такі фото", – написали користувачі.

Каменських в білизні показала фігуру

Каменських в білизні показала фігуру

instagram / kamenskux

Каменських в білизні показала сідниці

Каменських в білизні показала сідниці

instagram / kamenskux

Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію

Soy tu sueño 🍭

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію
Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію
Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію
Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію
Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала пікантні знімки з відпочинку, де вона позувала у відвертому чорному купальнику.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотосессія Краса
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