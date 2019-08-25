Каменських в прозорому боді влаштувала еротичну фотосесію

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників серією еротичних фото.
Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж шанувальників.
На них Каменських позувала у відвертому прозорому боді, продемонструвавши пружні сідниці. "Я – твоя мрія", – написала Каменських під еротичними фото, позуючи спиною до камери.
Каменських в еротичній фотосесії
instagram / kamenskux
У коментарях користувачі помітили, що вона дуже гаряча, а фігура – розкішна. "Настюха дає жару", "Ух", "Бігом додому", "Ти дуже, дуже гарна, і фігура бомба", "Скромність? ... Ні, не чув", "Супер жінка", "Пощастило Потапу", – прокоментували шанувальники.
Однак не обійшлося і без критики: "Ти з глузду з'їхала. На тебе ж підписані діти", "До чого такі фото", – написали користувачі.
Каменських в білизні показала фігуру
instagram / kamenskux
Каменських в білизні показала сідниці
instagram / kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала пікантні знімки з відпочинку, де вона позувала у відвертому чорному купальнику.
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