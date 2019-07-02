Каменських в латексі розбурхала мережу: пікантні фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і продюсера Олексія Потапенка (Потап), розбурхала шанувальників новим фото.

Вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує в латексі для бренду чіпсів Lay's.

"Якби музика мала смак, то яким би був рок? Відповідь знають Lay's Ukraine, адже одна з їхніх нових музичних пачок наповнена мотивами рока! Вгадаєте яка? Насолоджуйтесь музичним літом разом зі мною і вигравайте круті подарунки", – підписала вона в образі рокерші з ланцюгами і рукавичками без пальців.

Як відомо, Каменських співпрацює з фірмою в рамках цієї акції. Шанувальники захопилися фігурою співачки, помітивши, що їй дуже личить цей наряд. "Сексі", "Рок був би гострим", "Паприка", "Як часник", – написали фоловери.

Каменських з чіпсами instagram @ laysukraine

instagram @ laysukraine

instagram @ laysukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.

Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.

3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.

Потап після весіл

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