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Каменських в латексі розбурхала мережу: пікантні фото

1.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і продюсера Олексія Потапенка (Потап), розбурхала шанувальників новим фото.

Вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує в латексі для бренду чіпсів Lay's.

"Якби музика мала смак, то яким би був рок? Відповідь знають Lay's Ukraine, адже одна з їхніх нових музичних пачок наповнена мотивами рока! Вгадаєте яка? Насолоджуйтесь музичним літом разом зі мною і вигравайте круті подарунки", – підписала вона в образі рокерші з ланцюгами і рукавичками без пальців.

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Як відомо, Каменських співпрацює з фірмою в рамках цієї акції. Шанувальники захопилися фігурою співачки, помітивши, що їй дуже личить цей наряд. "Сексі", "Рок був би гострим", "Паприка", "Як часник", – написали фоловери.

Каменських з чіпсами

Каменських з чіпсами

instagram @ laysukraine

Каменських в латексі розбурхала мережу: пікантні фото

instagram @ laysukraine

Каменських в латексі розбурхала мережу: пікантні фото

instagram @ laysukraine

Каменських в латексі розбурхала мережу: пікантні фото
Каменських в латексі розбурхала мережу: пікантні фото
Каменських в латексі розбурхала мережу: пікантні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКраса
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