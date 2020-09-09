Каменських розповіла, чому не хотіла весілля з Потапом

Українська співачка Настя Каменських (NK) не хотіла весілля зі своїм нинішнім чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).

Вона розповіла, що раніше не мала бажання відзначати весілля "як всі". Про це йшлося в інтерв'ю з шоуменами Потапом і Позитивом у проєкті 2POPODCAST на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені не хотілося весілля. Дуже сильно не хотілося робити, як роблять усі, одягати біле плаття... Мене це дратує. Так, я була затятою противницею. І якоїсь миті прийшла і кажу: "Ти знаєш, мені здається, пора". Мен дуже захотілося! Ми з Льошею збираємося робити весілля щороку. Тому що воно пролетіло за секунду і було таким крутим", – поділилася Каменських.

Настя Каменських стала учасницею проєкту Потапа і Позитиву. Пресслужба MOZGI

Інформацію підтвердив колега Потапа з гурту MOZGI і соліст дуету "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

"Настя говорила про те, що вона не хоче весілля, не хоче одружуватися, точніше виходити заміж. Казала: фу, це все нецікаво. Це все ла*но... Ми сперечалися, я точно пам'ятаю, що й під час мого весілля говорили про це", – зазначив Позитив.

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських відгуляли весілля 23 травня 2019 року. Це була найгучніша церемонія одруження року в Україні. Кілька років пара приховувала свій роман.

Читайте також про те, як розвивалися стосунки Потапа і Насті Каменських, у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських презентувала кліп на трек A Huevo зі свого першого іспаномовного альбому Ecléctica.

Читайте в ексклюзивному матеріалі про те, як знімалося відверте відео.

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