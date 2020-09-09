Каменських розповіла, чому не хотіла весілля з Потапом

Настя Каменських розповіла, чому не хотіла заміж за Потапа. Колаж
Українська співачка Настя Каменських (NK) не хотіла весілля зі своїм нинішнім чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).
Вона розповіла, що раніше не мала бажання відзначати весілля "як всі". Про це йшлося в інтерв'ю з шоуменами Потапом і Позитивом у проєкті 2POPODCAST на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Мені не хотілося весілля. Дуже сильно не хотілося робити, як роблять усі, одягати біле плаття... Мене це дратує. Так, я була затятою противницею. І якоїсь миті прийшла і кажу: "Ти знаєш, мені здається, пора". Мен дуже захотілося! Ми з Льошею збираємося робити весілля щороку. Тому що воно пролетіло за секунду і було таким крутим", – поділилася Каменських.
Настя Каменських стала учасницею проєкту Потапа і Позитиву. Пресслужба MOZGI
Інформацію підтвердив колега Потапа з гурту MOZGI і соліст дуету "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).
"Настя говорила про те, що вона не хоче весілля, не хоче одружуватися, точніше виходити заміж. Казала: фу, це все нецікаво. Це все ла*но... Ми сперечалися, я точно пам'ятаю, що й під час мого весілля говорили про це", – зазначив Позитив.
Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських відгуляли весілля 23 травня 2019 року. Це була найгучніша церемонія одруження року в Україні. Кілька років пара приховувала свій роман.
Читайте також про те, як розвивалися стосунки Потапа і Насті Каменських, у матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських презентувала кліп на трек A Huevo зі свого першого іспаномовного альбому Ecléctica.
Читайте в ексклюзивному матеріалі про те, як знімалося відверте відео.
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