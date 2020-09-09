Каменських розкрила секрет щасливих стосунків з Потапом

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розкрила секрет щасливих стосунків зі своїм чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).

Артистка зізналася, що вони з коханим завжди підтримують один одного. Пара довгий час приховувала свій роман, але в один момент вони вирішили поділитися своїм щастям з шанувальниками. Про це йшлося в інтерв'ю з Потапом і Позитивом у проєкті 2POPODCAST на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зірка наголосила, що хоч і повідомила всім про стосунки, але не любить часто показувати своє особисте життя. На її думку, всьому має бути межа.

Весілля Потапа і Каменських. TSN.ua

"Ми дивимося в одному напрямку, разом йдемо, б'ємося, як одне серце, в унісон. Це важливо", – відзначила співачка.

Також Каменських розповіла, що на початку стосунків з музикантом вона ставила свої амбіції на перше місце, навіть намагалася змагатися з ним. Але такі думки майже одразу зникли.

"В якийсь момент я зрозуміла, що це безглуздо, це як пливеш проти течії. Тільки злиття в одну ріку дає чарівний суперпотік", – пояснила співачка.

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських відгуляли весілля 23 травня 2019 року. Це була найгучніша церемонія одруження року в Україні. Кілька років пара приховувала свій роман. Читайте також про те, як розвивалися стосунки Потапа і Насті Каменських, у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських зізналася, що не хотіла робити весілля з Потапом.