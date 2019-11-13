Каменських приголомшила фанів пишними грудьми: пікантні фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка часто радує шанувальників пікантними кадрами, розбурхала мережу новим яскравим знімком.

Цього разу зірка позувала в яскравій жовтій сукні з корсетом і дуже глибоким декольте, продемонструвавши розкішний бюст. Фото вона опублікувала в Instagram.

Вбрання контрастувало з засмаглою шкірою Каменських. Образ доповнила пишна шевелюра та золоті прикраси.

Новини Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою

Настя Каменських показала пишний бюст у відвертій сукні instagram / kamenskux

Пекучий образ артистки приголомшив численних шанувальників. Багато хто не знайшов, що сказати, окрім як висловити захоплення її зовнішністю. "Богиня", "Красуня", "Гарнюня, королева", "Бджола моя", – написали в мережі.

Каменських у яскравій сукні з глибоким декольте instagram / kamenskux

Інші спокусливі образи Насті Каменських

Каменських у коротких шортах на відпочинку instagram / kamenskux

Каменських у купальнику instagram / kamenskux

Каменських - фото на яхті instagram / kamenskux

Каменських у білизні - фото instagram / kamenskux

Каменських біля басейну instagram / kamenskux

Каменських - вид ззаду instagram / kamenskux

Каменських - пікантне фото instagram / kamenskux

Каменських у білизні instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських зуміла заінтригувати фанатів багатообіцяючим кадром. Вона позувала на тлі логотипу Playboy, пообіцявши щось "гаряче". Багато хто одразу ж припустив, що скоро побачить пікантну фотосесію за участю співачки для чоловічого глянцю.

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