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13 листопада • оновлено в 22:50
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Каменських приголомшила фанів пишними грудьми: пікантні фото

2.8т
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Українська співачка Настя Каменських (NK), яка часто радує шанувальників пікантними кадрами, розбурхала мережу новим яскравим знімком.

Цього разу зірка позувала в яскравій жовтій сукні з корсетом і дуже глибоким декольте, продемонструвавши розкішний бюст. Фото вона опублікувала в Instagram.

Вбрання контрастувало з засмаглою шкірою Каменських. Образ доповнила пишна шевелюра та золоті прикраси.

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Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою
Настя Каменських показала пишний бюст у відвертій сукні

Настя Каменських показала пишний бюст у відвертій сукні

instagram / kamenskux

Пекучий образ артистки приголомшив численних шанувальників. Багато хто не знайшов, що сказати, окрім як висловити захоплення її зовнішністю. "Богиня", "Красуня", "Гарнюня, королева", "Бджола моя", – написали в мережі.

Каменських приголомшила фанів пишними грудьми: пікантні фото
Каменських приголомшила фанів пишними грудьми: пікантні фото
Каменських приголомшила фанів пишними грудьми: пікантні фото
Каменських у яскравій сукні з глибоким декольте

Каменських у яскравій сукні з глибоким декольте

instagram / kamenskux

Інші спокусливі образи Насті Каменських

Каменських у коротких шортах на відпочинку

Каменських у коротких шортах на відпочинку

instagram / kamenskux

Каменських у купальнику

Каменських у купальнику

instagram / kamenskux

Каменських - фото на яхті

Каменських - фото на яхті

instagram / kamenskux

Каменських у білизні - фото

Каменських у білизні - фото

instagram / kamenskux

Каменських біля басейну

Каменських біля басейну

instagram / kamenskux

Каменських - вид ззаду

Каменських - вид ззаду

instagram / kamenskux

Каменських - пікантне фото

Каменських - пікантне фото

instagram / kamenskux

Каменських у білизні

Каменських у білизні

instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських зуміла заінтригувати фанатів багатообіцяючим кадром. Вона позувала на тлі логотипу Playboy, пообіцявши щось "гаряче". Багато хто одразу ж припустив, що скоро побачить пікантну фотосесію за участю співачки для чоловічого глянцю.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса
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Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
она наверное доплачивает за публикации этой пурги
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