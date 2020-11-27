Каменських презентувала пристрасний кліп на нову пісню і викликала захоплення в мережі

Українська співачка Настя Каменських (NK) представила кліп на нову пісню Vibe. Композицію артистка написала у співавторстві зі своїм чоловіком, продюсером і репером Потапом.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі знаменитості. Зазначимо, що в кліпі Каменських постає в кількох яскравих і спокусливих образах: у вишуканій сукні, а також в білизні (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Пісня називається Vibe, тому що вона передає всі ті емоції, які я відчуваю. У ній є всі глибинні відчуття, жіночі переживання. Це історія неймовірного кохання. В кожному моменті, в кожній ноті присутні сильні вібрації пристрасті та потягу. Хочу, щоб слухач поринув в них і відчув цю силу сповна", – прокоментувала Каменських.

Фанати тепло зустріли нову пісню і відео співачки, залишивши багато позитивних коментарів під релізом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому продемонструвала свою фігуру в білизні.