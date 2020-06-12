Каменських показала струнку фігуру в купальнику: гаряче фото
Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру.
"На вулиці стає жарко", – підписала публікацію Каменських.
Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже сексуальна і гаряча".
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Насті Каменських, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Потап (Олексій Потапенко) показав сексуальне фото своєї дружини Насті Каменських. Так, на ньому вона позувала в купальнику на пляжі.