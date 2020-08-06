Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Фото

Ольга Веркалець Люди 12:41, 6.08.2020 Оновлено: 12:47, 6.08.2020

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками пікантними фото в купальнику.

Відповідні знімки зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На них вона позувала у купальнику з відвертим розрізом на декольте, продемонструвавши пишні форми (фото дивіться нижче).

"Один погляд говорить набагато більше, ніж тисячі слів", – написала іспанською мовою співачка.

Каменських показала пишні форми в купальнику
Instagram @kamenskux

Шанувальники прийшли в захват від нового фото знаменитості й засипали її компліментами.

"Просто нереально красива", "Ох, чарівна", "Вау", "Шикарна", "Найбільш жіночна фігура", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських поділилася з шанувальниками відео, на якому спародіювала зірок Шер, Брітні Спірс і Шакіру.

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