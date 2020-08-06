Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Фото
Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками пікантними фото в купальнику.
Відповідні знімки зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На них вона позувала у купальнику з відвертим розрізом на декольте, продемонструвавши пишні форми (фото дивіться нижче).
"Один погляд говорить набагато більше, ніж тисячі слів", – написала іспанською мовою співачка.
Шанувальники прийшли в захват від нового фото знаменитості й засипали її компліментами.
"Просто нереально красива", "Ох, чарівна", "Вау", "Шикарна", "Найбільш жіночна фігура", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських поділилася з шанувальниками відео, на якому спародіювала зірок Шер, Брітні Спірс і Шакіру.