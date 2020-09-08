Каменських показала струнку фігуру у відвертому купальнику. Фото

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками пікантним фото в купальнику.

Так, на ньому 33-річна знаменитість позувала на фоні будинку у відвертому бікіні, продемонструвавши струнку фігуру. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

"Насолоджуючись теплом на початку вересня", – прокоментувала публікацію співачка.

Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Instagram Насті Каменських

Фото Каменських викликало ажіотаж в мережі. Шанувальники засипали знаменитість компліментами.

"У всій красі!", "Ідеально. Так тримати", "Класне фото, круто. Бажаю тобі здоров'я, любові, щастя", "Гарні ніжки", "Настю, ти досконалість", – написали в коментарях.

Шанувальники засипали компліментами співачку. Instagram Насті Каменських

Шанувальники в захваті від фото співачки. Instagram Насті Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських презентувала кліп на трек A Huevo зі свого першого іспаномовного альбому Ecléctica.

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